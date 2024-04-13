Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Краснодар
    13.04.2024, суббота, 17:00
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    1 : 0
    Идет первый тайм 34‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.8
    Х
    3.35
    П2
    4.9
    Реклама, 18+
    Зенит
    16' Л. Оласа
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Краснодар
    39
    Матвей Сафонов
    ВР
    15
    Лукас Оласа
    ЛЗ
    3
    Витор Тормена
    ЦЗ
    4
    Хуниор Алонсо
    ЦЗ
    53
    Александр Черников
    ОП
    5
    Кевин Кастаньо
    ОП
    10
    Эдуард Сперцян
    АП
    20
    Кади Боржес
    АП
    11
    Жоау Батчи
    ПВ
    9
    Джон Кордоба
    ЦФ
    40
    Олакунле Олусегун
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    11
    Клаудиньо
    АП
    24
    Педро
    ЛВ
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Краснодар
    73
    Михаил Штепа
    ВР
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    31
    Кайо
    ЦЗ
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    88
    Никита Кривцов
    АП
    7
    Виктор Са
    ЛВ
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    Зенит
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    3-2-3-2
    39
    Сафонов
    15
    Оласа
    4
    Алонсо
    3
    Тормена
    53
    Черников
    5
    Кастаньо
    10
    Сперцян
    20
    Боржес
    11
    Батчи
    40
    Олусегун
    9
    Кордоба
    3-3-3-1
    41
    Кержаков
    27
    Нино
    25
    Эракович
    28
    Алип
    15
    Караваев
    5
    Барриос
    3
    Дуглас Сантос
    24
    Педро
    11
    Клаудиньо
    17
    Мостовой
    30
    Кассьерра
    Остались в запасе
    Краснодар
    Зенит
    73
    Михаил Штепа
    ВР
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    31
    Кайо
    ЦЗ
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    88
    Никита Кривцов
    АП
    7
    Виктор Са
    ЛВ
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    73
    Михаил Штепа
    ВР
    1
    Станислав Агкацев
    ВР
    31
    Кайо
    ЦЗ
    33
    Георгий Арутюнян
    ЦЗ
    82
    Сергей Волков
    ПЗ
    23
    Александр Эктов
    ПЗ
    6
    Кевин Ленини
    ОП
    14
    Михайло Баньяц
    ЦП
    88
    Никита Кривцов
    АП
    7
    Виктор Са
    ЛВ
    90
    Мозес Давид Кобнан
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Александр Васютин
    ВР
    16
    Денис Адамов
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    9
    Артур
    ПВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Мурад Мусаев
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Краснодар - Зенит
    Всего ударов по воротам
    4
    3
    Удары в створ
    2
    1
    Владение мячом %
    46
    54
    Угловые удары
    2
    1
    Нарушения
    6
    2
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    139
    164
    Сейвы
    1
    1
    Точность передач %
    82
    84
    Удары мимо ворот
    0
    1
    Блокированные удары
    2
    1
    Удары из пределов штрафной
    2
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»

    Краснодар-Зенит смотреть онлайн 13 апреля

    Новости по теме
    Мусаев сказал, какую игру нужно показать «Краснодару» против «Зенита»
    Семак ответил на вопрос о замене Венделу перед игрой с «Краснодаром» 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Зенит»: 13 апреля 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+