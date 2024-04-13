Краснодар
13.04.2024, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Идет первый тайм 34‘
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П1
1.8
Х
3.35
П2
4.9
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Зенит
16' Л. Оласа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
40
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Клаудиньо
АП
24
Педро
ЛВ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
7
Виктор Са
ЛВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Зенит
1
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Родригао
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
9
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
3-2-3-2
39
Сафонов
15
Оласа
4
Алонсо
3
Тормена
53
Черников
5
Кастаньо
10
Сперцян
20
Боржес
11
Батчи
40
Олусегун
9
Кордоба
3-3-3-1
41
Кержаков
27
Нино
25
Эракович
28
Алип
15
Караваев
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
24
Педро
11
Клаудиньо
17
Мостовой
30
Кассьерра
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
7
Виктор Са
ЛВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Родригао
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
9
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
7
Виктор Са
ЛВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
1
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
55
Родригао
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
9
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Угловые удары
2
1
Нарушения
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».