Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»