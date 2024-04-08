Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024

    «Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024

    Оренбург
    08.04.2024, понедельник, 17:00
    Россия. Премьер-лига, 23 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Рубин
    58' Д. Воробьев
    88' Д. Хотулев
    89' Д. Хотулев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    6
    Арсен Адамов
    ПЗ
    23
    Лукас Вера
    ЦП
    21
    Габриэль Флорентин
    АП
    14
    Ярослав Михайлов
    АП
    9
    Брайан Мансилья
    ЛВ
    16
    Хорди Томпсон
    ЛВ
    10
    Дмитрий Воробьев
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Рубин
    50
    Егор Шамов
    ВР
    5
    Рустам Ашурматов
    ЦЗ
    27
    Алексей Грицаенко
    ЦЗ
    15
    Игор Вуячич
    (К) ЦЗ
    51
    Илья Рожков
    ПЗ
    70
    Дмитрий Кабутов
    ПЗ
    6
    Угочукву Иву
    ОП
    21
    Александр Зотов
    ЦП
    30
    Валентин Вада
    ЦП
    7
    Лазар Ранджелович
    ПВ
    44
    Мирлинд Даку
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Оренбург
    95
    Андрей Ходанович
    ВР
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ОП
    8
    Иван Башич
    АП
    80
    Химми Марин
    ЛВ
    10
    Эмирджан Гюрлюк
    ЛВ
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Рубин
    86
    Никита Корец
    ВР
    66
    Никита Янович
    ВР
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    10
    Дарко Йевтич
    ЦП
    8
    Богдан Йочич
    АП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    11
    Касра Тахери
    ЦФ
    99
    Дардан Шабанхаджай
    ЦФ
    4-1-3-2
    99
    Сысуев
    5
    Гогличидзе
    4
    Хотулев
    22
    Перес
    6
    Адамов
    23
    Вера
    16
    Томпсон
    14
    Михайлов
    9
    Мансилья
    10
    Воробьев
    21
    Флорентин
    3-3-2-1-1
    50
    Шамов
    5
    Ашурматов
    27
    Грицаенко
    15
    Вуячич
    70
    Кабутов
    6
    Иву
    51
    Рожков
    21
    Зотов
    30
    Вада
    7
    Ранджелович
    44
    Даку
    14
    Михайлов
    87
    Прохин
    87
    Прохин
    14
    Михайлов
    21
    Флорентин
    66
    Горбани
    66
    Горбани
    21
    Флорентин
    23
    Вера
    8
    Башич
    8
    Башич
    23
    Вера
    10
    Воробьев
    80
    Марин
    80
    Марин
    10
    Воробьев
    7
    Ранджелович
    8
    Йочич
    8
    Йочич
    7
    Ранджелович
    Остались в запасе
    Оренбург
    Рубин
    95
    Андрей Ходанович
    ВР
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    10
    Эмирджан Гюрлюк
    ЛВ
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    86
    Никита Корец
    ВР
    66
    Никита Янович
    ВР
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    10
    Дарко Йевтич
    ЦП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    11
    Касра Тахери
    ЦФ
    99
    Дардан Шабанхаджай
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Остались в запасе
    95
    Андрей Ходанович
    ВР
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    10
    Эмирджан Гюрлюк
    ЛВ
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    19
    Джастин Куэро
    ЦФ
    Остались в запасе
    86
    Никита Корец
    ВР
    66
    Никита Янович
    ВР
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    10
    Дарко Йевтич
    ЦП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    11
    Касра Тахери
    ЦФ
    99
    Дардан Шабанхаджай
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Статистика матча Оренбург - Рубин
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    14
    7
    Удары в створ
    5
    0
    Владение мячом %
    55
    45
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    5
    2
    Нарушения
    11
    9
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    430
    357
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    82
    73
    Удары мимо ворот
    8
    4
    Блокированные удары
    1
    3
    Удары из пределов штрафной
    9
    2
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Рубин»

    «Оренбург» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024

    Новости по теме
    РПЛ. «Оренбург» разгромил «Рубин» (3:0) и покинул зону стыков 4
    Обзор матча «Оренбург» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
    Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Рубин»: 8 апреля 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2024 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+