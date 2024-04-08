Оренбург
08.04.2024, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Матч завершен
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Рубин
58' Д. Воробьев
88' Д. Хотулев
89' Д. Хотулев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
23
Лукас Вера
ЦП
21
Габриэль Флорентин
АП
14
Ярослав Михайлов
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
16
Хорди Томпсон
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
(К) ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
15
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
30
Валентин Вада
ЦП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
80
Химми Марин
ЛВ
10
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Дарко Йевтич
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
5
Гогличидзе
4
Хотулев
22
Перес
6
Адамов
23
Вера
16
Томпсон
14
Михайлов
9
Мансилья
10
Воробьев
21
Флорентин
3-3-2-1-1
50
Шамов
5
Ашурматов
27
Грицаенко
15
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
21
Зотов
30
Вада
7
Ранджелович
44
Даку
14
Михайлов
87
Прохин
87
Прохин
14
Михайлов
21
Флорентин
66
Горбани
66
Горбани
21
Флорентин
23
Вера
8
Башич
8
Башич
23
Вера
10
Воробьев
80
Марин
80
Марин
10
Воробьев
7
Ранджелович
8
Йочич
8
Йочич
7
Ранджелович
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
86
Никита Корец
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Дарко Йевтич
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
19
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Дарко Йевтич
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Рубин
3
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Рубина», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».