Зенит
07.04.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Матч завершен
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Балтика
42' Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
27
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Клаудиньо
АП
24
Педро
ЛВ
9
Артур
ПВ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
17
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Кирилл Капленко
ЦП
77
Данила Козлов
АП
11
Юрий Ковалев
ПП
25
Алекс Фернандес
ПВ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Васютин
ВР
55
Родригао
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
31
Густаво Мантуан
ЛВ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Балтика
23
Иван Коновалов
ВР
67
Максим Бориско
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
25
Эракович
28
Алип
27
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
24
Педро
11
Клаудиньо
9
Артур
30
Кассьерра
3-4-2-1
1
Латышонок
2
Жиров
13
Луна
16
Андраде
11
Ковалев
17
Бистрович
8
Капленко
7
Фернандес
25
Фернандес
77
Козлов
88
Лисакович
28
Алип
55
Родригао
55
Родригао
28
Алип
11
Клаудиньо
79
Васильев
79
Васильев
11
Клаудиньо
9
Артур
17
Мостовой
17
Мостовой
9
Артур
24
Педро
10
Изидор
10
Изидор
24
Педро
30
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
30
Кассьерра
Энрикес
6
Кузьмин
6
Кузьмин
Энрикес
11
Ковалев
24
Рыбчинский
24
Рыбчинский
11
Ковалев
8
Капленко
19
Пряхин
19
Пряхин
8
Капленко
25
Фернандес
18
Энрикес
18
Энрикес
25
Фернандес
Остались в запасе
Зенит
Балтика
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Васютин
ВР
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
23
Иван Коновалов
ВР
67
Максим Бориско
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Васютин
ВР
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
Остались в запасе
23
Иван Коновалов
ВР
67
Максим Бориско
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
89
Владислав Лазарев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Зенит - Балтика
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Балтика», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».