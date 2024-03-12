ЦСКА
12.03.2024, вторник, 20:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.8
Х
3.8
П2
4.8
Реклама, 18+
Ростов
Статистика матча ЦСКА - Ростов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростова», 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».