Оренбург
10.03.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
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П1
2.1
Х
3.4
П2
3.75
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Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
22
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
6
Арсен Адамов
ПЗ
8
Иван Башич
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
14
Ярослав Михайлов
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЦФ
16
Хорди Томпсон
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
13
Диего Луна
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
17
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Кирилл Капленко
ЦП
11
Юрий Ковалев
ПП
24
Дмитрий Рыбчинский
ЦФ
10
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Алекс Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Оренбург
Балтика
4-3-3
99
Сысуев
5
Гогличидзе
22
Перес
4
Хотулев
6
Адамов
8
Башич
23
Вера
14
Михайлов
10
Воробьев
16
Томпсон
9
Мансилья
3-4-3
1
Латышонок
13
Луна
2
Жиров
16
Андраде
11
Ковалев
17
Бистрович
8
Капленко
7
Фернандес
25
Фернандес
10
Фамейе
24
Рыбчинский
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Оренбург - Балтика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Балтики», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».