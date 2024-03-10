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    • «Оренбург» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Оренбург» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Оренбург
    10.03.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 20 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.1
    Х
    3.4
    П2
    3.75
    Реклама, 18+
    Балтика
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    6
    Арсен Адамов
    ПЗ
    8
    Иван Башич
    ЦП
    23
    Лукас Вера
    ЦП
    14
    Ярослав Михайлов
    ЦП
    9
    Брайан Мансилья
    ЦФ
    16
    Хорди Томпсон
    ЦФ
    10
    Дмитрий Воробьев
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Балтика
    1
    Евгений Латышонок
    ВР
    13
    Диего Луна
    ЦЗ
    2
    Александр Жиров
    ЦЗ
    16
    Кевин Андраде
    ЦЗ
    7
    Роберто Фернандес
    ЛП
    17
    Кристиян Бистрович
    ЦП
    8
    Кирилл Капленко
    ЦП
    11
    Юрий Ковалев
    ПП
    24
    Дмитрий Рыбчинский
    ЦФ
    10
    Джоэл Фамейе
    ЦФ
    25
    Алекс Фернандес
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Оренбург
    Балтика
    4-3-3
    99
    Сысуев
    5
    Гогличидзе
    22
    Перес
    4
    Хотулев
    6
    Адамов
    8
    Башич
    23
    Вера
    14
    Михайлов
    10
    Воробьев
    16
    Томпсон
    9
    Мансилья
    3-4-3
    1
    Латышонок
    13
    Луна
    2
    Жиров
    16
    Андраде
    11
    Ковалев
    17
    Бистрович
    8
    Капленко
    7
    Фернандес
    25
    Фернандес
    10
    Фамейе
    24
    Рыбчинский
    Остались в запасе
    Оренбург
    Балтика
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Сергей Игнашевич
    Статистика матча Оренбург - Балтика
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Балтики», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.

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    «Оренбург» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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