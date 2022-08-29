- 29 августа 2022
- 16:21 «Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона 3
- 21 сентября 2021
- 09:28 «Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты 4
- 19 августа 2021
- 10:22 Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть» 6
- 18 августа 2021
- 15:26 Бельгийский «Зюлте-Варегем» хочет арендовать Игнатьева у «Рубина» 6
- 7 июня 2020
- 15:05 «Бешикташ» просит у ЦСКА за форварда Ларина 4 миллиона 7
- 3 июня 2020
- 10:15 Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион 10
- 2 июня 2020
- 23:01 Форвард «Бешикташа» Ларин может перейти в ЦСКА 15
- 21 августа 2018
- 16:59 «Спартак» интересуется нападающим «Зюлте-Варегем» Фаустеном. В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча 19
- 22 июня 2018
- 10:44 Фото Думбия сменил «Андерлехт» на «Ахмат» 5
- 8 декабря 2017
- 01:15 Лига Европы. «Лацио» проиграл «Зюлте Варегем», «Ницца» – «Витессу»
- 23 ноября 2017
- 23:01 Лига Европы. «Ницца» обыграла «Зюлте-Варегем» и вышла в плей-офф, «Лацио» сыграл вничью с «Витессом» 1
- 3 ноября 2017
- 01:11 Лига Европы. «Лацио» с минимальным счетом обыграл «Ниццу»
- 19 октября 2017
- 21:53 Лига Европы. «Лацио» одолел «Ниццу» благодаря голу Милинковича-Савича
- 15 сентября 2017
- 09:54 Форвард «Ниццы» Плеа доволен взаимодействием с Балотелли 1
- 23 июля 2017
- 00:06 «Андерлехт» – 13-кратный обладатель Суперкубка Бельгии
- 12 февраля 2017
- 16:30 Луческу посетит матч «Андерлехт» – «Зюлте-Варегем» 7
- 12 сентября 2015
- 22:41 Бельгия. «Гент» не справился с «Зюльте-Варегемом»