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Бельгия. Про-Лига
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Зюлте-Варегем
Новости
€ 22 млн
Зюлте-Варегем - новости команды
Варегем
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Регенбоогстадион
Сайт:
http://www.essevee.be/nl
Тренер:
Свен Ванденбрук
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Бельгийский «Зюлте-Варегем» хочет арендовать Игнатьева у «Рубина»
2021.08.18 15:26
6
«Бешикташ» просит у ЦСКА за форварда Ларина 4 миллиона
2020.06.07 15:05
7
Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион
2020.06.03 10:15
9
Форвард «Бешикташа» Ларин может перейти в ЦСКА
2020.06.02 23:01
15
«Спартак» интересуется нападающим «Зюлте-Варегем» Фаустеном. В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча
2018.08.21 16:59
19
Фото
Думбия сменил «Андерлехт» на «Ахмат»
2018.06.22 10:44
5
Лига Европы. «Лацио» проиграл «Зюлте Варегем», «Ницца» – «Витессу»
2017.12.08 01:15
Лига Европы. «Ницца» обыграла «Зюлте-Варегем» и вышла в плей-офф, «Лацио» сыграл вничью с «Витессом»
2017.11.23 23:01
1
Лига Европы. «Лацио» с минимальным счетом обыграл «Ниццу»
2017.11.03 01:11
Лига Европы. «Лацио» одолел «Ниццу» благодаря голу Милинковича-Савича
2017.10.19 21:53
«Андерлехт» – 13-кратный обладатель Суперкубка Бельгии
2017.07.23 00:06
Луческу посетит матч «Андерлехт» – «Зюлте-Варегем»
2017.02.12 16:30
7
Бельгия. «Гент» не справился с «Зюльте-Варегемом»
2015.09.12 22:41
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