Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|24 февраля, пятница
|22:45
|Зюлте-Варегем
|3:3
|Кортрейк
|26 тур
|18 февраля, суббота
|20:15
|Серен
|1:1
|Зюлте-Варегем
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:15
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Остенде
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:15
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|23 тур
|29 января, воскресенье
|20:30
|Зюлте-Варегем
|1:2
|Брюгге
|22 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Вестерло
|21 тур
|18 января, среда
|22:45
|Андерлехт
|2:3
|Зюлте-Варегем
|20 тур
|14 января, суббота
|22:45
|Генк
|1:0
|Зюлте-Варегем
|19 тур
|8 января, воскресенье
|18:00
|Зюлте-Варегем
|2:0
|Мехелен
|18 тур
|27 декабря, вторник
|22:00
|Сент-Труйден
|2:0
|Зюлте-Варегем
|17 тур
|12 ноября, суббота
|20:15
|Зюлте-Варегем
|5:5
|Эйпен
|16 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Мехелен
|2:2
|Зюлте-Варегем
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Зюлте-Варегем
|0:3
|Стандард
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Остенде
|2:1
|Зюлте-Варегем
|13 тур
|20 октября, четверг
|21:45
|Зюлте-Варегем
|3:2
|Андерлехт
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|1:3
|Зюлте-Варегем
|11 тур
|8 октября, суббота
|19:15
|Зюлте-Варегем
|2:5
|Оуд-Хеверли
|10 тур
|1 октября, суббота
|19:15
|Вестерло
|2:0
|Зюлте-Варегем
|9 тур
|17 сентября, суббота
|19:15
|Зюлте-Варегем
|0:3
|Сент-Труйден
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Гент
|2:0
|Зюлте-Варегем
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:3
|Юнион СЖ
|6 тур
|27 августа, суббота
|19:15
|Серкль Брюгге
|1:1
|Зюлте-Варегем
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Зюлте-Варегем
|1:3
|Шарлеруа
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:4
|Генк
|3 тур
|5 августа, пятница
|21:45
|Брюгге
|1:1
|Зюлте-Варегем
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Антверпен
|1:0
|Зюлте-Варегем
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:15
|Зюлте-Варегем
|2:0
|Серен