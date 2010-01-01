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    Зюлте-Варегем - результаты

    Город Варегем
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт www.essevee.be/nl
    Стадион Регенбоогстадион
    Тренер Франки Дюри
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		24 февраля, пятница 22:45 Зюлте-Варегем 3:3 Кортрейк
    26 тур
    		18 февраля, суббота 20:15 Серен 1:1 Зюлте-Варегем
    25 тур
    		12 февраля, воскресенье 21:15 Зюлте-Варегем 1:1 Остенде
    24 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:15 Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем
    23 тур
    		29 января, воскресенье 20:30 Зюлте-Варегем 1:2 Брюгге
    22 тур
    		21 января, суббота 18:00 Зюлте-Варегем 1:1 Вестерло
    21 тур
    		18 января, среда 22:45 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем
    20 тур
    		14 января, суббота 22:45 Генк 1:0 Зюлте-Варегем
    19 тур
    		8 января, воскресенье 18:00 Зюлте-Варегем 2:0 Мехелен
    18 тур
    		27 декабря, вторник 22:00 Сент-Труйден 2:0 Зюлте-Варегем
    17 тур
    		12 ноября, суббота 20:15 Зюлте-Варегем 5:5 Эйпен
    16 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Мехелен 2:2 Зюлте-Варегем
    15 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Зюлте-Варегем 0:3 Стандард
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 22:00 Остенде 2:1 Зюлте-Варегем
    13 тур
    		20 октября, четверг 21:45 Зюлте-Варегем 3:2 Андерлехт
    12 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Кортрейк 1:3 Зюлте-Варегем
    11 тур
    		8 октября, суббота 19:15 Зюлте-Варегем 2:5 Оуд-Хеверли
    10 тур
    		1 октября, суббота 19:15 Вестерло 2:0 Зюлте-Варегем
    9 тур
    		17 сентября, суббота 19:15 Зюлте-Варегем 0:3 Сент-Труйден
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:00 Гент 2:0 Зюлте-Варегем
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 1:3 Юнион СЖ
    6 тур
    		27 августа, суббота 19:15 Серкль Брюгге 1:1 Зюлте-Варегем
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Зюлте-Варегем 1:3 Шарлеруа
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 1:4 Генк
    3 тур
    		5 августа, пятница 21:45 Брюгге 1:1 Зюлте-Варегем
    2 тур
    		31 июля, воскресенье 22:00 Антверпен 1:0 Зюлте-Варегем
    1 тур
    		23 июля, суббота 19:15 Зюлте-Варегем 2:0 Серен
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