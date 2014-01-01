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Бельгия. Про-Лига
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Зюлте-Варегем
Результаты
€ 22 млн
Зюлте-Варегем - результаты матчей
Варегем
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Регенбоогстадион
Сайт:
http://www.essevee.be/nl
Тренер:
Свен Ванденбрук
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Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
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Бельгия. Плей-офф. 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Про-Лига. 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Бельгия. Про-Лига. 2017/2018
Бельгия. Плей-офф. 2016/2017
Бельгия. Про-Лига. 2016/2017
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Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф II B 2010/2011
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011
Чемпионат Бельгии. Плей-офф I 2009/2010
Чемпионат Бельгии. 2009/2010
13.09 | 19:30
Зюлте-Варегем
0 : 1
Шарлеруа
06.09 | 17:00
Кортрейк
0 : 2
Зюлте-Варегем
30.08 | 20:15
Вестерло
2 : 2
Зюлте-Варегем
22.08 | 17:00
Зюлте-Варегем
4 : 0
Беверен
15.08 | 17:00
Юнион СЖ
0 : 0
Зюлте-Варегем
09.08 | 17:00
Зюлте-Варегем
2 : 1
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