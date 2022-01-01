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Бельгия. Про-Лига
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Зюлте-Варегем
Состав
€ 22 млн
Зюлте-Варегем - состав команды
Варегем
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Регенбоогстадион
Сайт:
http://www.essevee.be/nl
Тренер:
Свен Ванденбрук
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
42
Arnaud Dobbels
Вра
-
1
Louis Bostyn
Вра
-
23
Диаките Салим
Защ
26
€ 1.5 млн
15
Мбоджи Юссуфа
Защ
22
€ 1.2 млн
12
Поген Вильгенс
Защ
25
€ 0.8 млн
3
Танге Антон
Защ
27
€ 0.7 млн
2
Севен Кадир
Защ
23
€ 0.35 млн
6
Лофоломо Энрике
Пол
26
€ 1 млн
31
Lukas Willen
Пол
-
40
Dirk Asare
Пол
-
36
Serxho Ujka
Пол
-
49
Franz Tangala
Пол
-
8
Thomas Claes
Пол
-
21
István Átrok
Пол
-
22
Нианг Усейну
Нап
24
€ 6 млн
22
Опоку Джозеф
Нап
21
€ 4.5 млн
11
Аке Марле
Нап
25
€ 2.5 млн
18
Эмента Аносике
Нап
24
€ 2.5 млн
20
Хедл Тобиас
Нап
23
€ 0.4 млн
7
Митуликич Никола
Нап
23
€ 0.4 млн
10
Мбайе Малик
Нап
22
€ 0.4 млн
9
Фоссен Йелле
Нап
37
€ 0.1 млн
90
Akpa Chukwu Hemsley
Нап
-
13
Brent Gabriel
Нап
-
5
Malte Kiilerich
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 11
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