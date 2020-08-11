- 11 августа 2020
- 15:55 Bobsoccer: ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Виллема II» Ндайишимийе 16
- 24 апреля 2020
- 20:58 «Аякс», АЗ сыграют в Лиге чемпионов; «Фейеноорд», ПСВ, «Виллем II» – в Лиге Европы 1
- 7 декабря 2019
- 07:19 Прервалась 36-матчевая беспроигрышная домашняя серия «Аякса» в Эредивизие 6
- 00:15 Эредивизие. «Аякс» впервые в сезоне проиграл, без Промеса всухую дома уступив «Виллем II»
- 10 августа 2019
- 23:39 Эредивизие. «Витесс» в гостях всухую победил «Виллем II» 5
- 6 июня 2019
- 11:34 «Барселона» интересуется эквадорским защитником Паласиосом 3
- 5 апреля 2019
- 07:43 «Виллем II» исключил Озбилиза после нежелания выходить на замену 5
- 25 февраля 2019
- 23:30 Слуцкий: «Была очень высокая вероятность, что в случае потери очков в игре с «Виллем II» меня уволят»
- 17 февраля 2019
- 00:46 Эредивизие. «Витесс» обыграл «Виллем II», команда Слуцкого прервала серию без побед 3
- 25 января 2019
- 16:54 «Виллем ll» получит от трансфера де Йонга в «Барселону» 7,5 миллиона. В 2015 году клуб продал его «Аяксу» за 1 евро 1
- 10 января 2019
- 13:00 «Ювентус» и «Арсенал» интересуются форвардом «Виллем II» Авдияем
- 25 ноября 2018
- 18:32 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», победив во втором матче подряд 2
- 31 декабря 2017
- 16:51 Кучеров: «В «Виллеме II» ван Дейк не мог дать пас ни с левой, ни с правой» 1
- 25 декабря 2017
- 09:42 Хунтелаар выбыл на длительный срок из-за травмы колена
- 15 октября 2016
- 23:50 Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
- 2 октября 2016
- 19:38 Эредивизие. «Аякс» не без проблем обыграл «Утрехт», «Фейеноорд» одержал восьмую победу подряд
- 25 сентября 2016
- 19:34 Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
- 22 сентября 2016
- 01:55 Видео Кубок Голландии. Впервые в официальном матче судья принял решение на основе видеоповтора 19
- 17 сентября 2016
- 23:50 Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
- 16 сентября 2016
- 20:13 В Голландии будет опробована система видеоповторов
- 10 сентября 2016
- 23:44 Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
- 29 августа 2016
- 00:23 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»