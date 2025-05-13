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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Виллем II
Новости
€ 15,43 млн
Виллем II - новости команды
Тилбург
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Виллем ll
Сайт:
http://www.willem-ii.nl
Тренер:
Юрген Штреппель
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Расписание
Таблица
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Аякс» – «Виллем II»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
14 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Виллем II»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
10 сентября
Фото
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
«Виллем II» – «Херенвен»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Виллем II» – «НЕК»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
Прогноз на точный счет матча «Виллем II» – «Зволле»: Эредивизи, 14 мая 2025
2025.05.13 12:00
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «Виллем II»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:08
«Фортуна» – «Виллем II»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.26 09:36
Bobsoccer: ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Виллема II» Ндайишимийе
2020.08.11 15:55
15
«Аякс», АЗ сыграют в Лиге чемпионов; «Фейеноорд», ПСВ, «Виллем II» – в Лиге Европы
2020.04.24 20:58
1
Прервалась 36-матчевая беспроигрышная домашняя серия «Аякса» в Эредивизие
2019.12.07 07:19
6
Эредивизие. «Аякс» впервые в сезоне проиграл, без Промеса всухую дома уступив «Виллем II»
2019.12.07 00:15
Эредивизие. «Витесс» в гостях всухую победил «Виллем II»
2019.08.10 23:39
5
«Барселона» интересуется эквадорским защитником Паласиосом
2019.06.06 11:34
3
«Виллем II» исключил Озбилиза после нежелания выходить на замену
2019.04.05 07:43
5
Слуцкий: «Была очень высокая вероятность, что в случае потери очков в игре с «Виллем II» меня уволят»
2019.02.25 23:30
Эредивизие. «Витесс» обыграл «Виллем II», команда Слуцкого прервала серию без побед
2019.02.17 00:46
3
«Виллем ll» получит от трансфера де Йонга в «Барселону» 7,5 миллиона. В 2015 году клуб продал его «Аяксу» за 1 евро
2019.01.25 16:54
1
«Ювентус» и «Арсенал» интересуются форвардом «Виллем II» Авдияем
2019.01.10 13:00
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», победив во втором матче подряд
2018.11.25 18:32
2
Кучеров: «В «Виллеме II» ван Дейк не мог дать пас ни с левой, ни с правой»
2017.12.31 16:51
1
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
2016.10.15 23:50
Эредивизие. «Аякс» не без проблем обыграл «Утрехт», «Фейеноорд» одержал восьмую победу подряд
2016.10.02 19:38
Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
2016.09.25 19:34
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Кубок Голландии. Впервые в официальном матче судья принял решение на основе видеоповтора
2016.09.22 01:55
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2016.09.17 23:50
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