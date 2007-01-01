Турниры:
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|15:30
|Виллем II
|3:0
|Утрехт
|33 тур
|11 мая, среда
|21:00
|Камбур
|1:1
|Виллем II
|32 тур
|7 мая, суббота
|21:00
|Виллем II
|2:0
|Хераклес
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|4:2
|Виллем II
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|13:15
|Виллем II
|1:0
|Витесс
|29 тур
|8 апреля, пятница
|21:00
|Гоу Эхед Иглс
|4:0
|Виллем II
|28 тур
|2 апреля, суббота
|22:00
|Фейеноорд
|2:0
|Виллем II
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|22:00
|Виллем II
|2:2
|АЗ Алкмаар
|26 тур
|13 марта, воскресенье
|14:15
|Фортуна
|1:0
|Виллем II
|25 тур
|5 марта, суббота
|18:30
|Виллем II
|0:0
|Херенвен
|24 тур
|26 февраля, суббота
|20:45
|Гронинген
|1:0
|Виллем II
|23 тур
|19 февраля, суббота
|20:45
|Виллем II
|0:1
|Аякс
|22 тур
|13 февраля, воскресенье
|14:15
|Спарта
|1:0
|Виллем II
|21 тур
|6 февраля, воскресенье
|16:30
|Виллем II
|3:1
|РКС Ваалвейк
|20 тур
|22 января, суббота
|23:00
|Виллем II
|0:1
|Твенте
|19 тур
|14 января, пятница
|22:00
|Зволле
|2:0
|Виллем II
|18 тур
|22 декабря, среда
|20:45
|Виллем II
|0:1
|НЕК
|17 тур
|18 декабря, суббота
|22:00
|АЗ Алкмаар
|4:1
|Виллем II
|16 тур
|10 декабря, пятница
|22:00
|Виллем II
|1:3
|Камбур
|15 тур
|2 декабря, четверг
|23:00
|Аякс
|5:0
|Виллем II
|14 тур
|27 ноября, суббота
|23:00
|Виллем II
|0:1
|Гоу Эхед Иглс
|13 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|2:1
|Виллем II
|12 тур
|6 ноября, суббота
|22:00
|Виллем II
|0:3
|Спарта
|11 тур
|31 октября, воскресенье
|18:45
|Утрехт
|5:1
|Виллем II
|10 тур
|22 октября, пятница
|21:00
|Виллем II
|1:1
|Фортуна
|9 тур
|17 октября, воскресенье
|17:45
|Твенте
|1:1
|Виллем II
|8 тур
|2 октября, суббота
|21:00
|Хераклес
|3:2
|Виллем II
|7 тур
|25 сентября, суббота
|17:30
|Виллем II
|2:1
|ПСВ
|6 тур
|21 сентября, вторник
|22:00
|РКС Ваалвейк
|1:2
|Виллем II
|5 тур
|18 сентября, суббота
|19:45
|Виллем II
|2:1
|Гронинген
|4 тур
|12 сентября, воскресенье
|13:15
|НЕК
|0:0
|Виллем II
|3 тур
|28 августа, суббота
|22:00
|Виллем II
|1:0
|Зволле
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|17:45
|Витесс
|0:3
|Виллем II
|1 тур
|15 августа, воскресенье
|17:45
|Виллем II
|0:4
|Фейеноорд