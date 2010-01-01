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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Виллем II
Результаты
€ 15,43 млн
Виллем II - результаты матчей
Тилбург
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Виллем ll
Сайт:
http://www.willem-ii.nl
Тренер:
Юрген Штреппель
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Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
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Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Чемпионат Голландии. 2009/2010
06.11 | 22:00
Виллем II
1 : 1
Зволле
31.10 | 20:45
ПСВ
7 : 0
Виллем II
24.10 | 19:45
Виллем II
1 : 6
Камбур
17.10 | 22:00
Спарта
3 : 2
Виллем II
11.10 | 13:15
Утрехт
3 : 1
Виллем II
19.09 | 22:00
Виллем II
0 : 1
Фортуна
15.09 | 21:00
Аякс
5 : 1
Виллем II
11.09 | 21:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Виллем II
05.09 | 22:00
Виллем II
0 : 3
Экселсиор
30.08 | 15:30
Виллем II
2 : 2
Херенвен
15.08 | 17:30
Виллем II
1 : 4
НЕК
08.08 | 19:45
Гоу Эхед Иглс
4 : 1
Виллем II
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