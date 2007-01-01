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    Виллем II - результаты

    Город Тилбург
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт www.willem-ii.nl
    Стадион Виллем ll
    Тренер Юрген Штреппель
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2021/2022)
    34 тур
    		15 мая, воскресенье 15:30 Виллем II 3:0 Утрехт
    33 тур
    		11 мая, среда 21:00 Камбур 1:1 Виллем II
    32 тур
    		7 мая, суббота 21:00 Виллем II 2:0 Хераклес
    31 тур
    		1 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 4:2 Виллем II
    30 тур
    		24 апреля, воскресенье 13:15 Виллем II 1:0 Витесс
    29 тур
    		8 апреля, пятница 21:00 Гоу Эхед Иглс 4:0 Виллем II
    28 тур
    		2 апреля, суббота 22:00 Фейеноорд 2:0 Виллем II
    27 тур
    		20 марта, воскресенье 22:00 Виллем II 2:2 АЗ Алкмаар
    26 тур
    		13 марта, воскресенье 14:15 Фортуна 1:0 Виллем II
    25 тур
    		5 марта, суббота 18:30 Виллем II 0:0 Херенвен
    24 тур
    		26 февраля, суббота 20:45 Гронинген 1:0 Виллем II
    23 тур
    		19 февраля, суббота 20:45 Виллем II 0:1 Аякс
    22 тур
    		13 февраля, воскресенье 14:15 Спарта 1:0 Виллем II
    21 тур
    		6 февраля, воскресенье 16:30 Виллем II 3:1 РКС Ваалвейк
    20 тур
    		22 января, суббота 23:00 Виллем II 0:1 Твенте
    19 тур
    		14 января, пятница 22:00 Зволле 2:0 Виллем II
    18 тур
    		22 декабря, среда 20:45 Виллем II 0:1 НЕК
    17 тур
    		18 декабря, суббота 22:00 АЗ Алкмаар 4:1 Виллем II
    16 тур
    		10 декабря, пятница 22:00 Виллем II 1:3 Камбур
    15 тур
    		2 декабря, четверг 23:00 Аякс 5:0 Виллем II
    14 тур
    		27 ноября, суббота 23:00 Виллем II 0:1 Гоу Эхед Иглс
    13 тур
    		21 ноября, воскресенье 16:30 Херенвен 2:1 Виллем II
    12 тур
    		6 ноября, суббота 22:00 Виллем II 0:3 Спарта
    11 тур
    		31 октября, воскресенье 18:45 Утрехт 5:1 Виллем II
    10 тур
    		22 октября, пятница 21:00 Виллем II 1:1 Фортуна
    9 тур
    		17 октября, воскресенье 17:45 Твенте 1:1 Виллем II
    8 тур
    		2 октября, суббота 21:00 Хераклес 3:2 Виллем II
    7 тур
    		25 сентября, суббота 17:30 Виллем II 2:1 ПСВ
    6 тур
    		21 сентября, вторник 22:00 РКС Ваалвейк 1:2 Виллем II
    5 тур
    		18 сентября, суббота 19:45 Виллем II 2:1 Гронинген
    4 тур
    		12 сентября, воскресенье 13:15 НЕК 0:0 Виллем II
    3 тур
    		28 августа, суббота 22:00 Виллем II 1:0 Зволле
    2 тур
    		22 августа, воскресенье 17:45 Витесс 0:3 Виллем II
    1 тур
    		15 августа, воскресенье 17:45 Виллем II 0:4 Фейеноорд
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