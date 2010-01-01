Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 15,43 млн

Виллем II - турнирная таблица

Тилбург
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Виллем ll
Сайт:
http://www.willem-ii.nl
Тренер:
Юрген Штреппель
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аякс
2
ПСВ
3
Фейеноорд
4
Твенте
5
АЗ Алкмаар
6
Фортуна
7
Херенвен
8
Гронинген
9
Камбур
10
Гоу Эхед Иглс
11
Спарта
12
Зволле
13
Утрехт
14
НЕК
15
Экселсиор
16
Телстар
17
АДО Ден Хааг
18
Виллем II
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
3
1
29
12
17
24
11
7
2
2
35
13
22
23
11
6
5
0
31
12
19
23
11
7
2
2
27
9
18
23
11
6
3
2
20
11
9
21
11
5
4
2
17
17
0
19
11
5
3
3
19
13
6
18
11
4
3
4
26
24
2
15
11
4
3
4
23
22
1
15
11
3
5
3
20
24
-4
14
11
3
3
5
17
23
-6
12
12
3
3
6
13
24
-11
12
11
3
3
5
19
31
-12
12
11
2
5
4
16
18
-2
11
11
3
2
6
16
28
-12
11
11
2
3
6
16
23
-7
9
11
1
3
7
13
24
-11
6
12
0
3
9
11
40
-29
3
Команда
1
ПСВ
2
Твенте
3
Гоу Эхед Иглс
4
АЗ Алкмаар
5
Херенвен
6
Аякс
7
Фейеноорд
8
Гронинген
9
Камбур
10
Фортуна
11
Зволле
12
Телстар
13
Спарта
14
Утрехт
15
НЕК
16
АДО Ден Хааг
17
Экселсиор
18
Виллем II
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
21
5
16
14
5
4
0
1
10
5
5
12
5
3
2
0
11
5
6
11
5
3
1
1
9
5
4
10
6
3
1
2
8
5
3
10
6
2
3
1
11
8
3
9
5
1
4
0
10
5
5
7
6
2
1
3
13
14
-1
7
6
2
1
3
12
15
-3
7
5
2
1
2
5
8
-3
7
6
2
0
4
6
14
-8
6
6
1
2
3
12
17
-5
5
6
1
2
3
9
14
-5
5
5
1
2
2
9
15
-6
5
6
0
4
2
9
12
-3
4
5
1
1
3
8
12
-4
4
5
1
0
4
5
19
-14
3
6
0
2
4
5
17
-12
2
Команда
1
Фейеноорд
2
Аякс
3
Фортуна
4
Твенте
5
АЗ Алкмаар
6
ПСВ
7
Камбур
8
Гронинген
9
Херенвен
10
Экселсиор
11
НЕК
12
Спарта
13
Утрехт
14
Зволле
15
Телстар
16
Гоу Эхед Иглс
17
АДО Ден Хааг
18
Виллем II
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
21
7
14
16
5
5
0
0
18
4
14
15
6
3
3
0
12
9
3
12
6
3
2
1
17
4
13
11
6
3
2
1
11
6
5
11
5
3
0
2
14
8
6
9
5
2
2
1
11
7
4
8
5
2
2
1
13
10
3
8
5
2
2
1
11
8
3
8
6
2
2
2
11
9
2
8
5
2
1
2
7
6
1
7
5
2
1
2
8
9
-1
7
6
2
1
3
10
16
-6
7
6
1
3
2
7
10
-3
6
5
1
1
3
4
6
-2
4
6
0
3
3
9
19
-10
3
6
0
2
4
5
12
-7
2
6
0
1
5
6
23
-17
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
2
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
3
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
16
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+