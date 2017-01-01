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    Прервалась 36-матчевая беспроигрышная домашняя серия «Аякса» в Эредивизие

    В матче 16-го тура Эредивизие «Аякс» на своем поле уступил «Виллем II» со счетом 0:2.

    Столичная команда проиграла в домашнем матче чемпионата впервые с ноября 2017 года.

    Серия без поражений на «Йохан Кройф Арене» завершилась для амстердамцев на отметке 36 игр.

    В гостях «Аякс» проигрывал в национальном первенстве также довольно давно – 17 марта в матче с «АЗ Алкмаром» (0:1). Единственный гол тогда забил нынешний полузащитник «Спартака» Гус Тиль.

    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +534

      Makaweli 1 час назад

      Аякс в первом тайме вату катал, вся команда играла очень вяло, во втором тайме Виллем выстовил автобус гармошка,и по сути Аякс не сделал ничего для взятие ворот, с такой игрой Валенсия разорвет Аякс!

      1
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      Рейтинг: +1375

      AZ > Makaweli 21 минуту назад

      такой игры у Аякса не будет в матче с Валенсией))

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