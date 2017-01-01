Прервалась 36-матчевая беспроигрышная домашняя серия «Аякса» в Эредивизие

В матче 16-го тура Эредивизие «Аякс» на своем поле уступил «Виллем II» со счетом 0:2.

Столичная команда проиграла в домашнем матче чемпионата впервые с ноября 2017 года.

Серия без поражений на «Йохан Кройф Арене» завершилась для амстердамцев на отметке 36 игр.

В гостях «Аякс» проигрывал в национальном первенстве также довольно давно – 17 марта в матче с «АЗ Алкмаром» (0:1). Единственный гол тогда забил нынешний полузащитник «Спартака» Гус Тиль.