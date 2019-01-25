«Виллем ll» получит от трансфера де Йонга в «Барселону» 7,5 миллиона. В 2015 году клуб продал его «Аяксу» за 1 евро

«Виллем ll» получит от «Аякса» 10 процентов от суммы перехода полузащитника Френки де Йонга в «Барселону».

В декабре 2015 года клуб из Тилбурга продал футболиста амстердамцам за 1 евро. При этом в договор был включен пункт, согласно которому «Виллем ll» получить процент от последующей перепродажи голландца.

На этой неделе игрока приобрела «Барселона». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 75 миллионов. Таким образом, «Виллем ll» получит 7,5 миллиона евро.