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    «Виллем ll» получит от трансфера де Йонга в «Барселону» 7,5 миллиона. В 2015 году клуб продал его «Аяксу» за 1 евро

    «Виллем ll» получит от «Аякса» 10 процентов от суммы перехода полузащитника Френки де Йонга в «Барселону».

    В декабре 2015 года клуб из Тилбурга продал футболиста амстердамцам за 1 евро. При этом в договор был включен пункт, согласно которому «Виллем ll» получить процент от последующей перепродажи голландца.

    На этой неделе игрока приобрела «Барселона». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 75 миллионов. Таким образом, «Виллем ll» получит 7,5 миллиона евро.

    • Де Йонг присоединится к каталонцам 1 июля.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Аякс» 29 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: AS

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    25.01.2019 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 18:19

      нормально так один евро за три года окупился))

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