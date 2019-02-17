Эредивизие. «Витесс» обыграл «Виллем II», команда Слуцкого прервала серию без побед

Это удар для противников Л.В. Слуцкого. Леонид Викторович, и дальше продолжай выигрывать. Удачи, тебе и команде!!!
«Витесс» обыграл «Виллем II» в матче 22-го тура Эредивизие со счетом 3:2.
Команда Леонида Слуцкого прервала серию без побед из четырех матчей (три игры в лиге, одна игра в Кубке). «Витесс» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в таблице.
Чемпионат Голландии. Эредивизие. 22-й тур
Витесс – Виллем II – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Линссен, 5; 2:0 – Эдегор, 59; 2:1 – Исак, 61; 3:1 – Кларк, 79; 3:2 – Павлидис, 83.