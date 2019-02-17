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    Эредивизие. «Витесс» обыграл «Виллем II», команда Слуцкого прервала серию без побед

    «Витесс» обыграл «Виллем II» в матче 22-го тура Эредивизие со счетом 3:2.

    Команда Леонида Слуцкого прервала серию без побед из четырех матчей (три игры в лиге, одна игра в Кубке). «Витесс» набрал 33 очка и поднялся на пятую строчку в таблице.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 22-й тур

    Витесс – Виллем II – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Линссен, 5; 2:0 – Эдегор, 59; 2:1 – Исак, 61; 3:1 – Кларк, 79; 3:2 – Павлидис, 83.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2019 00:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2019, 09:29

      Это удар для противников Л.В. Слуцкого. Леонид Викторович, и дальше продолжай выигрывать. Удачи, тебе и команде!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 17 февраля 2019, 00:55

      Леня держись!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 17 февраля 2019, 00:51

      Это хорошо

      2
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