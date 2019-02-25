Слуцкий: «Была очень высокая вероятность, что в случае потери очков в игре с «Виллем II» меня уволят»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что 16-17 февраля его могли уволить. 16 числа команда из Арнема играла матч чемпионата Голландии против «Виллем II» (3:2).

«Была очень высокая вероятность, что в случае потери очков в матче с «Виллем II» меня уволят. Ко мне повышенные требования – как к любому иностранцу. Поэтому тот матч был сверхважным», – сказал тренер.