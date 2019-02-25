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    Слуцкий: «Была очень высокая вероятность, что в случае потери очков в игре с «Виллем II» меня уволят»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что 16-17 февраля его могли уволить. 16 числа команда из Арнема играла матч чемпионата Голландии против «Виллем II» (3:2).

    «Была очень высокая вероятность, что в случае потери очков в матче с «Виллем II» меня уволят. Ко мне повышенные требования – как к любому иностранцу. Поэтому тот матч был сверхважным», – сказал тренер.

    • Слуцкий работает в «Витессе» с лета.
    • Сейчас команда идет на пятом месте.
    • Это вторая заграничная команда Слуцкого – ранее был английский «Халл Сити».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    25.02.2019 23:30
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