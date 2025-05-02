3 мая на стадионе «де Гофферт» Неймеген примет «Виллем II» в рамках 31-го тура Эредивизи. Для хозяев это шанс укрепить позиции в середине таблицы, а для гостей – попытка выбраться из опасной зоны. «НЕК» демонстрирует более сбалансированную игру, особенно дома, в то время как «Виллем II» пребывает в глубоком кризисе, проигрывая один матч за другим и испытывая большие проблемы в защите.

«НЕК»

«НЕК» набрал 33 очка за 30 туров и занимает 13-е место. Команда показывает неплохую форму на своем поле: не проиграла в 6 из 8 последних домашних встреч. Лидером атаки остается Коки Огава с 9 мячами в 25 матчах. За последние 5 игр «НЕК» забил 6 мячей (в среднем 1.20 за матч), но оборона иногда подводит – 7 пропущенных за тот же период. Пропускает команда регулярно: 4 игры подряд с голами в свои ворота.

На домашнем стадионе «НЕК» чувствует себя увереннее, особенно в атаке. Игра через фланги и высокий прессинг позволяют создавать моменты, но реализация оставляет вопросы. Против команд из нижней части таблицы «НЕК» обычно действует смелее, что повышает шансы на победу в этой встрече.

«Виллем II»

«Виллем II» занимает 16-е место с 24 очками. Команда проиграла 8 матчей подряд, пропуская в каждом из последних 15 игр. За 5 последних туров гости забили лишь 2 мяча (в среднем 0.40 за игру), а пропустили 9 (1.80 за матч). Кян Васен – лучший бомбардир с 6 голами, но помощь от партнeров минимальна, атака практически не создает моментов.

Слабая реализация и неуверенность в защите делают «Виллем II» уязвимым соперником. Выездные матчи особенно сложны: команда проиграла 4 из 5 последних встреч вне дома, уступая не только фаворитам, но и соседям по таблице.

Факты о командах:

«НЕК»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

В среднем 1.40 пропущенных гола за игру

«Виллем II»

Проигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в 15 последних матчах

В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 1.80 пропущенных гола за игру

Личные встречи 57% (8) 36% (5) 7% (1) 20 Забитых мячей 13 1.43 В среднем за матч 0.93 5:3 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур НЕК 1 : 1 Виллем II Нидерланды. Эредивизие, 17 тур Виллем II 4 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 18 тур Виллем II 0 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 4 тур НЕК 0 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 18 тур Виллем II 0 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 7 тур НЕК 0 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 18 тур НЕК 1 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 4 тур Виллем II 0 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур Виллем II 2 : 3 НЕК Голландия. Эредивизие, 6 тур НЕК 0 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 18 тур НЕК 3 : 1 Виллем II Голландия. Эредивизие, 2 тур Виллем II 3 : 5 НЕК Чемпионат Голландии, 21 тур НЕК 2 : 1 Виллем II Чемпионат Голландии, 9 тур Виллем II 1 : 1 НЕК

Прогноз на матч «НЕК» – «Виллем II»

«НЕК» подходит к матчу явным фаворитом: команда играет более стабильно, забивает дома, тогда как «Виллем II» проигрывает всем подряд, допуская ошибки в защите и практически не угрожая воротам соперников. «НЕК» должен контролировать ход встречи и использовать слабости обороны гостей, особенно в первые 60 минут. Ожидается уверенная победа хозяев с преимуществом в один-два мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «НЕК».

Рекомендованные ставки: