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Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «Виллем II»: Эредивизи, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:11
НЕК - Виллем II
03 мая 2025, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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6.0
Точный счёт 2:0 в пользу «НЕК»
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3 мая на стадионе «де Гофферт» Неймеген примет «Виллем II» в рамках 31-го тура Эредивизи. Для хозяев это шанс укрепить позиции в середине таблицы, а для гостей – попытка выбраться из опасной зоны. «НЕК» демонстрирует более сбалансированную игру, особенно дома, в то время как «Виллем II» пребывает в глубоком кризисе, проигрывая один матч за другим и испытывая большие проблемы в защите.

«НЕК»

«НЕК» набрал 33 очка за 30 туров и занимает 13-е место. Команда показывает неплохую форму на своем поле: не проиграла в 6 из 8 последних домашних встреч. Лидером атаки остается Коки Огава с 9 мячами в 25 матчах. За последние 5 игр «НЕК» забил 6 мячей (в среднем 1.20 за матч), но оборона иногда подводит – 7 пропущенных за тот же период. Пропускает команда регулярно: 4 игры подряд с голами в свои ворота.

На домашнем стадионе «НЕК» чувствует себя увереннее, особенно в атаке. Игра через фланги и высокий прессинг позволяют создавать моменты, но реализация оставляет вопросы. Против команд из нижней части таблицы «НЕК» обычно действует смелее, что повышает шансы на победу в этой встрече.

«Виллем II»

«Виллем II» занимает 16-е место с 24 очками. Команда проиграла 8 матчей подряд, пропуская в каждом из последних 15 игр. За 5 последних туров гости забили лишь 2 мяча (в среднем 0.40 за игру), а пропустили 9 (1.80 за матч). Кян Васен – лучший бомбардир с 6 голами, но помощь от партнeров минимальна, атака практически не создает моментов.

Слабая реализация и неуверенность в защите делают «Виллем II» уязвимым соперником. Выездные матчи особенно сложны: команда проиграла 4 из 5 последних встреч вне дома, уступая не только фаворитам, но и соседям по таблице.

Факты о командах:

«НЕК»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • В среднем 1.40 пропущенных гола за игру

«Виллем II»

  • Проигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 15 последних матчах
  • В среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • В среднем 1.80 пропущенных гола за игру

Личные встречи
57% (8)
36% (5)
7% (1)
20
Забитых мячей
13
1.43
В среднем за матч
0.93
5:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
22.12.2021
НЕК
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
15.01.2017
НЕК
Голландия. Эредивизие, 7 тур
НЕК
0 : 0
25.09.2016
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 0
17.01.2016
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Виллем II
0 : 1
28.08.2015
НЕК
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Виллем II
2 : 3
22.02.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
0 : 0
22.09.2012
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
НЕК
3 : 1
11.12.2010
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
3 : 5
15.08.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 21 тур
НЕК
2 : 1
17.02.2010
Виллем II
Чемпионат Голландии, 9 тур
Виллем II
1 : 1
03.10.2009
НЕК
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Прогноз на матч «НЕК» – «Виллем II»

«НЕК» подходит к матчу явным фаворитом: команда играет более стабильно, забивает дома, тогда как «Виллем II» проигрывает всем подряд, допуская ошибки в защите и практически не угрожая воротам соперников. «НЕК» должен контролировать ход встречи и использовать слабости обороны гостей, особенно в первые 60 минут. Ожидается уверенная победа хозяев с преимуществом в один-два мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «НЕК».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «НЕК» – коэффициент 6.00
  • Победа «НЕК» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «НЕК» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

6.0
Точный счёт 2:0 в пользу «НЕК»
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Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Виллем II НЕК
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