Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спартак Нч (мол) - таблица

    Город Нальчик
    Сайт http://www.spartak-nalchik.ru
    Стадион Центральный
    Тренер Заур Кибишев
    Турниры:
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
    2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
    3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
    4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
    5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
    6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
    7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
    8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ахмат (мол) 7 5 2 0 17:8 +9 17
    2. Ростов (мол) 7 4 1 2 11:7 +4 13
    3. Томь (мол) 7 4 0 3 11:11 0 12
    4. Краснодар (мол) 7 3 2 2 10:9 +1 11
    5. Спартак Нч (мол) 7 3 1 3 12:14 -2 10
    6. Кр. Советов (мол) 7 2 2 3 9:7 +2 8
    7. Амкар (мол) 7 1 3 3 7:9 -2 6
    8. 7 1 2 4 9:13 -4 5
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Спартак Нч (мол) 7 5 1 1 9:7 +2 16
    2. Амкар (мол) 7 4 2 1 15:6 +9 14
    3. Кр. Советов (мол) 7 4 1 2 15:10 +5 13
    4. Ростов (мол) 7 3 2 2 8:6 +2 11
    5. Краснодар (мол) 7 1 3 3 8:13 -5 6
    6. Ахмат (мол) 7 1 2 4 8:12 -4 5
    7. Томь (мол) 7 1 1 5 5:13 -8 4
    8. 7 1 1 5 10:19 -9 4
    • Читайте нас: 
    11