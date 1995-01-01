Турниры:
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак Нч (мол)
|14
|8
|2
|4
|21:21
|0
|26
|2.
|Ростов (мол)
|14
|7
|3
|4
|19:13
|+6
|24
|3.
|Ахмат (мол)
|14
|6
|4
|4
|25:20
|+5
|22
|4.
|Кр. Советов (мол)
|14
|6
|3
|5
|24:17
|+7
|21
|5.
|Амкар (мол)
|14
|5
|5
|4
|22:15
|+7
|20
|6.
|Краснодар (мол)
|14
|4
|5
|5
|18:22
|-4
|17
|7.
|Томь (мол)
|14
|5
|1
|8
|16:24
|-8
|16
|8.
|14
|2
|3
|9
|19:32
|-13
|9
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ахмат (мол)
|7
|5
|2
|0
|17:8
|+9
|17
|2.
|Ростов (мол)
|7
|4
|1
|2
|11:7
|+4
|13
|3.
|Томь (мол)
|7
|4
|0
|3
|11:11
|0
|12
|4.
|Краснодар (мол)
|7
|3
|2
|2
|10:9
|+1
|11
|5.
|Спартак Нч (мол)
|7
|3
|1
|3
|12:14
|-2
|10
|6.
|Кр. Советов (мол)
|7
|2
|2
|3
|9:7
|+2
|8
|7.
|Амкар (мол)
|7
|1
|3
|3
|7:9
|-2
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|9:13
|-4
|5
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак Нч (мол)
|7
|5
|1
|1
|9:7
|+2
|16
|2.
|Амкар (мол)
|7
|4
|2
|1
|15:6
|+9
|14
|3.
|Кр. Советов (мол)
|7
|4
|1
|2
|15:10
|+5
|13
|4.
|Ростов (мол)
|7
|3
|2
|2
|8:6
|+2
|11
|5.
|Краснодар (мол)
|7
|1
|3
|3
|8:13
|-5
|6
|6.
|Ахмат (мол)
|7
|1
|2
|4
|8:12
|-4
|5
|7.
|Томь (мол)
|7
|1
|1
|5
|5:13
|-8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|10:19
|-9
|4