Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
34
11
23
32
14
7
5
2
22
12
10
26
14
6
3
5
18
19
-1
21
14
5
5
4
16
17
-1
20
14
4
5
5
16
17
-1
17
14
4
2
8
13
25
-12
14
14
3
3
8
13
22
-9
12
14
2
5
7
10
19
-9
11
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
6
2
4
17
19
-2
20
12
6
2
4
15
12
3
20
12
5
3
4
21
17
4
18
12
5
1
6
14
19
-5
16
12
4
4
4
17
13
4
16
12
4
3
5
17
15
2
15
12
2
5
5
12
18
-6
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
13
7
6
14
7
4
1
2
15
8
7
13
7
3
2
2
7
8
-1
11
7
2
2
3
9
11
-2
8
7
2
1
4
5
12
-7
7
7
1
3
3
5
7
-2
6
7
1
3
3
5
10
-5
6
7
1
1
5
7
13
-6
4
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
5
8
14
6
4
0
2
10
9
1
12
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
1
2
3
5
7
-2
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
19
3
16
19
7
4
1
2
9
8
1
13
7
3
3
1
9
5
4
12
7
3
2
2
11
10
1
11
7
2
3
2
9
9
0
9
7
2
2
3
6
9
-3
8
7
2
1
4
8
13
-5
7
7
1
2
4
5
9
-4
5
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
7
6
1
13
6
3
2
1
11
5
6
11
6
3
1
2
7
5
2
10
6
3
1
2
12
8
4
10
6
1
1
4
8
12
-4
4
6
1
1
4
4
10
-6
4
6
0
3
3
6
12
-6
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире