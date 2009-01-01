Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Нч (мол) - турнирная таблица

Нальчик
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.spartak-nalchik.ru
Тренер:
Заур Кибишев
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Динамо (мол)
2
Спартак М (мол)
3
ЦСКА (мол)
4
Зенит (мол)
5
Рубин (мол)
6
Локомотив (мол)
7
Анжи (мол)
8
Кубань (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
34
11
23
32
14
7
5
2
22
12
10
26
14
6
3
5
18
19
-1
21
14
5
5
4
16
17
-1
20
14
4
5
5
16
17
-1
17
14
4
2
8
13
25
-12
14
14
3
3
8
13
22
-9
12
14
2
5
7
10
19
-9
11
Группа B
1
Спартак Нч (мол)
2
Ростов (мол)
3
Ахмат (мол)
4
Томь (мол)
5
Амкар (мол)
6
Кр. Советов (мол)
7
Краснодар (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
6
2
4
17
19
-2
20
12
6
2
4
15
12
3
20
12
5
3
4
21
17
4
18
12
5
1
6
14
19
-5
16
12
4
4
4
17
13
4
16
12
4
3
5
17
15
2
15
12
2
5
5
12
18
-6
11
Команда
1
Спартак М (мол)
2
Динамо (мол)
3
Зенит (мол)
4
ЦСКА (мол)
5
Локомотив (мол)
6
Рубин (мол)
7
Кубань (мол)
8
Анжи (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
13
7
6
14
7
4
1
2
15
8
7
13
7
3
2
2
7
8
-1
11
7
2
2
3
9
11
-2
8
7
2
1
4
5
12
-7
7
7
1
3
3
5
7
-2
6
7
1
3
3
5
10
-5
6
7
1
1
5
7
13
-6
4
Группа 1
1
Ахмат (мол)
2
Томь (мол)
3
Ростов (мол)
4
Краснодар (мол)
5
Спартак Нч (мол)
6
Амкар (мол)
7
Кр. Советов (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
5
8
14
6
4
0
2
10
9
1
12
6
3
1
2
8
7
1
10
6
2
2
2
6
6
0
8
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
1
2
3
5
7
-2
5
Команда
1
Динамо (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Спартак М (мол)
4
Рубин (мол)
5
Зенит (мол)
6
Анжи (мол)
7
Локомотив (мол)
8
Кубань (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
19
3
16
19
7
4
1
2
9
8
1
13
7
3
3
1
9
5
4
12
7
3
2
2
11
10
1
11
7
2
3
2
9
9
0
9
7
2
2
3
6
9
-3
8
7
2
1
4
8
13
-5
7
7
1
2
4
5
9
-4
5
Группа 1
1
Спартак Нч (мол)
2
Амкар (мол)
3
Ростов (мол)
4
Кр. Советов (мол)
5
Ахмат (мол)
6
Томь (мол)
7
Краснодар (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
7
6
1
13
6
3
2
1
11
5
6
11
6
3
1
2
7
5
2
10
6
3
1
2
12
8
4
10
6
1
1
4
8
12
-4
4
6
1
1
4
4
10
-6
4
6
0
3
3
6
12
-6
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
1
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
3
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
9
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
10
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+