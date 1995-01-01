Турниры:
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
|Второй этап, 14 тур
|12 мая, суббота
|15:30
|Спартак Нч (мол)
|3:1
|Краснодар (мол)
|Второй этап, 13 тур
|6 мая, воскресенье
|13:00
|Томь (мол)
|1:2
|Спартак Нч (мол)
|Второй этап, 12 тур
|1 мая, вторник
|15:30
|Спартак Нч (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|Второй этап, 11 тур
|26 апреля, четверг
|16:30
|Спартак Нч (мол)
|0:4
|Кр. Советов (мол)
|Второй этап, 10 тур
|20 апреля, пятница
|15:00
|Амкар (мол)
|0:1
|Спартак Нч (мол)
|Второй этап, 8 тур
|5 апреля, четверг
|14:00
|Ахмат (мол)
|1:1
|Спартак Нч (мол)
|Второй этап, 7 тур
|29 марта, четверг
|16:00
|Спартак Нч (мол)
|2:0
|Томь (мол)
|Второй этап, 6 тур
|24 марта, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Спартак Нч (мол)
|Второй этап, 5 тур
|17 марта, суббота
|15:00
|Кр. Советов (мол)
|1:2
|Спартак Нч (мол)
|Второй этап, 4 тур
|11 марта, воскресенье
|15:00
|Спартак Нч (мол)
|2:4
|Амкар (мол)
|Второй этап, 2 тур
|25 ноября, пятница
|14:00
|Спартак Нч (мол)
|2:3
|Ахмат (мол)
|Второй этап, 1 тур
|18 ноября, пятница
|14:00
|Краснодар (мол)
|3:0
|Спартак Нч (мол)