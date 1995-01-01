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    Спартак Нч (мол) - результаты

    Город Нальчик
    Сайт http://www.spartak-nalchik.ru
    Стадион Центральный
    Тренер Заур Кибишев
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
    Второй этап, 14 тур
    		12 мая, суббота 15:30 Спартак Нч (мол) 3:1 Краснодар (мол)
    Второй этап, 13 тур
    		6 мая, воскресенье 13:00 Томь (мол) 1:2 Спартак Нч (мол)
    Второй этап, 12 тур
    		1 мая, вторник 15:30 Спартак Нч (мол) 1:1 Ростов (мол)
    Второй этап, 11 тур
    		26 апреля, четверг 16:30 Спартак Нч (мол) 0:4 Кр. Советов (мол)
    Второй этап, 10 тур
    		20 апреля, пятница 15:00 Амкар (мол) 0:1 Спартак Нч (мол)
    Второй этап, 8 тур
    		5 апреля, четверг 14:00 Ахмат (мол) 1:1 Спартак Нч (мол)
    Второй этап, 7 тур
    		29 марта, четверг 16:00 Спартак Нч (мол) 2:0 Томь (мол)
    Второй этап, 6 тур
    		24 марта, суббота 14:00 Ростов (мол) 0:1 Спартак Нч (мол)
    Второй этап, 5 тур
    		17 марта, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 1:2 Спартак Нч (мол)
    Второй этап, 4 тур
    		11 марта, воскресенье 15:00 Спартак Нч (мол) 2:4 Амкар (мол)
    Второй этап, 2 тур
    		25 ноября, пятница 14:00 Спартак Нч (мол) 2:3 Ахмат (мол)
    Второй этап, 1 тур
    		18 ноября, пятница 14:00 Краснодар (мол) 3:0 Спартак Нч (мол)
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