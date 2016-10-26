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14.08.2016 19:15Словацкий защитник Лукаш Тесак вернулся в тульский «Арсенал», полгода поиграв в Казахстане. Ульяна Лукьянченко поговорила с ним о звездной болезни Аршавина, дружбе с Аленичевым и получении русского паспорта.1
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06.06.2016 18:55Ближайший Евро станет дебютным для целого ряда выдающихся футболистов. Кто-то из них еще молод, кто-то уже имеет в активе золото чемпионата мира, а кто-то ждал этот шанс всю свою карьеру. И каждый из них едет на турнир со своей уникальной мотивацией.3
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