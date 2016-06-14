Россия – Словакия – Превью матча со статистикой личных встреч

Подробная статистическая информация о всех матчах России со Словакией в преддверии очной встречи на ЕВРО от блога «121»

На данный момент сборная России находится в рейтинге ФИФА ниже своих прямых конкурентов за выход из группы. Словакия сейчас занимает 24 место, а Россия – 29. Со сборной Словакии в современной истории России мы встречаемся довольно часто, а точнее – 8 раз. В трёх встречах мы одержали победу, ещё в трёх – разошлись миром, ну а в двух матчах нам пришлось уступить.

29.05.1994 – Победа 2:1

08.03.1995 – Проигрыш 1:2

31.05.2000 – Ничья 1:1

04.09.2004 – Ничья 1:1

12.10.2005 – Ничья 0:0

07.09.2010 – Проигрыш 0:1

07.10.2011 – Победа 1:0

26.05.2014 – Победа 1:0

Как вы видите, матчи с участием России и Словакии изобилием забитых мячей не радуют (в среднем – 1,625 гола за матч). Скорее всего, не станет исключением и предстоящий матч. В последнее время наладилась положительная тенденция в матчах нашей сборной со словаками. За последние 4 матча мы пропустили от них всего один раз, но и забили при том всего 2 раза. Игры этих команд зачастую бывают очень эмоциональными, но нашим болельщикам, ввиду сложившихся событий, не стоит выплёскивать свои эмоции, особенно на стадионе. Леонид Викторович Слуцкий считает сборную Словакии довольно крепкой наигранной командой, которая строит свою игру на продуманных и отточенных комбинациях. Перед вами актуальный состав сборной Словакии.

В матче со сборной Англии наши ребята больше оборонялись, действовали с оглядкой на ворота, что и понятно, ведь против мощного атакующего костяка Англии трудно устоять. Со Словакией нужен уже другой подход. Ян Дюрица и Томаш Губочан прекрасно знакомы нашим футболистам, и они-то знают их слабые места. Наша сборная является фаворитом, следовательно, заострять внимание нужно на атакующих действиях, но сильно зацикливаться на этом не стоит, дабы не повторить ошибок Австрии в матче с Венгрией. Состав у нас останется тем же самым, но, если вы его подзабыли, мы вам его напомним даже с трансферной стоимостью наших футболистов:

Блог «121» вместе со всеми продолжает верить в нашу команду, смотреть все матчи ЕВРО и поддерживать её всеми законными способами. Удачи!