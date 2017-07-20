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«121»
Потому что 11 на 11
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Александр Воржев
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Суперголы Павлюченко и Лебеденко за «Арарат» в первом матче в ПФЛ. Видео.
Блог «121» представляет вашему вниманию видеообзор первого матча «Арарата» в ПФЛ, в котором Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко забили фантастические голы.
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23 февраля 2017
«Спарта» — «Ростов»: чего ждать от ответной игры?
В домашнем поединке «Ростов», похоже, решил все проблемы с выходом в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. Блог «121» выясняет, сможет ли «Спарта» что-либо изменить в практически безнадежной ситуации?
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19 февраля 2017
Тест: угадай российского футболиста по детской фотографии
Блог «121» приготовил тест для тех, кто смотрит матчи сборной России, РФПЛ или просто хочет проверить свою интуицию. Задача – определить фамилию игрока по его детской фотографии.
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16 февраля 2017
Де Хеа и ещё 5 футболистов, которых ловили на краже
Один из лучших вратарей мира на данный момент – Давид Де Хеа однажды попался на том, что не заплатил в магазине за съеденный пончик. Блог «121» решил вспомнить и другие случаи, когда футболисты попадались на воровстве.
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12 февраля 2017
Выбираем футболиста с самой смешной фамилией
Если вам кто-то расскажет что Анус отобрал мяч у Капустки не спешите вызывать скорую. Просто блог «121» решил выяснить, кто же из футболистов является обладателем самой смешной фамилии.
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12 февраля 2017
Вложились в будущее. 11 самых дорогих трансферов молодых игроков в мировом футболе
Молодёжь в современном футболе это не только возможность ротации состава, но и большой шанс найти талантливого игрока, который в будущем, возможно, станет иконой мирового футбола. Блог «121» решил выделить 11 сумасшедших трансферов молодёжи
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10 февраля 2017
Евро-2020 – Лига Наций УЕФА. Зачем она нужна, и как туда попасть сборной России?
УЕФА проводит очередную реформу. Блог «121» анализирует, что за новый турнир придумали в европейском Союзе.
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