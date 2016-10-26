7 перспективных юниоров из Чемпионата Словакии

Кто придёт на смену Гамшику и Шкртелу?

7. Филип Халгош (Filip Halgoš)

Решение о переводе юного полузащитника из состава U-19 в основу было принято в начале этого сезона. После продажи лидера команды Матуша Беро, лучшего воспитанника клуба со времён Шкртела, позиция атакующего полузащитника стала вакантной. Вполне вероятно что в ближайшей перспективе это место застолбит за собой 18 летний Филип Халгош. Он уже успел провести 4 матча за основу и забил два потрясающих гола в кубковом матче несколько дней назад. Уже по первым играм можно отметить хороший дриблинг и поставленный удар как с левой, так и с правой ноги. Также отметился отличным исполнением стандартных положений и умением вести единоборства (выиграл 5 из 6). Пока юный полузащитник провёл всего два полных матча на высшем уровне, но уже проявляет свои лучшие качества, которые в дальнейшем, безусловно, проявятся еще ярче.

6. Мартин Шулек (Martin Sulek)

6 номеру Тренчина еще 18, но он успел провести за основной состав уже более 40 матчей. Мартин достаточно подвижен и быстр, но частенько теряет позицию. Является одним из лидеров сборной U-19

5. Адам Якубек (Adam Jakubech)

Адам дебютировал в основе своего клуба уже в 18 лет и быстро завоевал место в основном составе. 190 сантиметровый вратарь Спартака из Трнавы уже провёл 7 матчей на ноль в этом сезоне (из 16), что является хорошим показателем учитывая статус его команды. Адам уже вызывается в молодёжную сборную и даёт надежду словацким болельщикам, что скоро у национальной сборной появится надёжный голкипер

4. Денис Вавро (Denis Vavro)

Долговязый центральный защитник Жилины добился серьёзного прогреса за последний год. Прибавив в стабильности, он продолжает использовать свои габариты (189 см) при стандартах и уже забил 5 голов в 69 играх в составе 7 кратного чемпиона страны. Год назад дебютировав за молодёжную сборную, уже провёл за неё 4 матча и забил 2 гола.

3. Алико Бала (Aliko Bala)

Нигериец перешел в Тренчин еще прошлым летом, но стать одним из лидеров команды смог только в этом сезоне. 4 гола в 10 матчах показатель неплохой, особенно учитывая, что 3 из них принесли его клубу победы. 19 летний игрок демонстрирует интересный дриблинг, хорошую скорость и обладает поставленным ударом, однако недостаточно хорош в подыгрыше.

2. Самюэл Калу (Samuel Kalu Ojim)

Прекрасный молодой вингер, которому лишь месяц назад исполнилось 18 лет. Перешел в Тренчин в январе 2016 из футбольной академии в Нигерии. За пол года успел набрать 12 очков гол+пас, показать феерическую игру в квалификации Лиги Чемпиононов и забить Ростову в контрольной игре на летних сборах. Обладает неординарным дриблингом и потрясающей стартовой скоростью.

Подробнее о нём вы можете почитать здесь.

1. Николас Шпалек (Nikolas Spalek)

Лучший игрок Фортуна Лиги #прямосейчас. Командный игрок, который всегда находит свободное пространство и отлично читает игру. За 2,5 года на профессиональном уровне провёл уже 92 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Сильно прибавил в последние пол года в плане результативности и общего уровня игры (6 голов и 3 передачи в последних 11 матчах). На данный момент Жилина располагается на 1 месте в таблице чемпионата, в чем не малая заслуга 10 номера, который уже на втором месте в чемпионате по системе гол+пас и продолжает прогрессировать. Большинство своих атак Жилина конструирует через 19 летнего Николаса. Подробнее о нём вы можете почитать здесь.