Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|24 февраля, пятница
|21:00
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|3:3
|Оденсе
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|15 тур
|31 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Оденсе
|14 тур
|21 октября, пятница
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Виборг
|0:0
|Оденсе
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|11 тур
|30 сентября, пятница
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Оденсе
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Оденсе
|9 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Копенгаген
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|1:2
|Виборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Оденсе
|6 тур
|22 августа, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|3 тур
|29 июля, пятница
|20:00
|Оденсе
|1:5
|Мидтьюлланд
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|2:2
|Оденсе
|1 тур
|18 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Нордшелланд