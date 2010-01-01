Дания. Суперлига. 2026/2027 Дания. Суперлига. 2025/2026 Дания. Суперлига. 2023/2024 Дания. Суперлига. 2022/2023 Дания. Суперлига. 2021/2022 Дания. Суперлига. 2020/2021 Дания. Плей-офф за место в ЛЕ. 2019/2020 Дания. Суперлига. 2019/2020 Дания. Плей-офф. 2018/2019 Дания. Суперлига. 2018/2019 Дания. Плей-офф. 2017/2018 Дания. Суперлига. 2017/2018 Дания. Плей-офф. 2016/2017 Дания. Суперлига. 2016/2017 Дания. Суперлига. 2015/2016 Дания. Суперлига. 2014/2015 Дания. Суперлига. 2013/2014 Дания. Супер-Лига. 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2011/2012 Лига Чемпионов. 2011/2012 Лига Чемпионов. 2011/2012 Дания. Супер-Лига. 2011/2012 Лига Европы. 2010/2011 Дания. Супер-Лига. 2010/2011 Copa del Sol. Матч за 3-е место 2010 Copa del Sol. 2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010 Чемпионат Дании. 2009/2010