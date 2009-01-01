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    Оденсе - результаты

    Город Оденсе
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.ob.dk
    Стадион ТРЕ-ФОР Парк
    Тренер Ове Педерсен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		24 февраля, пятница 21:00 Нордшелланд 4:2 Оденсе
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:0 Рандерс
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 3:3 Оденсе
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
    15 тур
    		31 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:2 Оденсе
    14 тур
    		21 октября, пятница 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Виборг 0:0 Оденсе
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
    11 тур
    		30 сентября, пятница 20:00 Ольборг 1:1 Оденсе
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Оденсе
    9 тур
    		10 сентября, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Копенгаген
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 1:2 Виборг
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:2 Оденсе
    6 тур
    		22 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 2:0 Оденсе
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
    3 тур
    		29 июля, пятница 20:00 Оденсе 1:5 Мидтьюлланд
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:00 Рандерс 2:2 Оденсе
    1 тур
    		18 июля, понедельник 20:00 Оденсе 0:2 Нордшелланд
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