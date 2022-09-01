- 1 сентября 2022
- 00:45 Фото «Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
- 2 декабря 2021
- 16:59 Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе» 1
- 3 февраля 2020
- 16:49 Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе» 6
- 13:55 Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
- 12 мая 2018
- 16:59 Фото Ломбертс – о посещении базы «Зенита»: «Дома» 2
- 5 февраля 2017
- 23:11 Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Дании 29
- 22:20 Видео Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля 12
- 9 февраля 2016
- 16:24 Узочакву: «В «Амкаре» несерьезно подходили к футболу» 6
- 25 января 2016
- 18:10 Узочакву покинул «Амкар» 2
- 10 января 2016
- 08:59 Астафьев: «Коваль мог оказаться в «Барселоне», если бы у нее сорвался переход тер Штегена» 1
- 31 августа 2015
- 06:39 Голкипер киевского «Динамо» продолжит карьеру в Дании