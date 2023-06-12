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Оденсе
Новости
€ 9 млн
Оденсе - новости команды
Оденсе
Дания. Суперлига
Стадион:
Оденсе
Сайт:
http://www.ob.dk
Тренер:
Ове Педерсен
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Фото
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
Фото
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Фото
Ломбертс – о посещении базы «Зенита»: «Дома»
2018.05.12 16:59
2
Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Дании
2017.02.05 23:11
30
Видео
Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля
2017.02.05 22:20
12
Узочакву: «В «Амкаре» несерьезно подходили к футболу»
2016.02.09 16:24
6
Узочакву покинул «Амкар»
2016.01.25 18:10
2
Астафьев: «Коваль мог оказаться в «Барселоне», если бы у нее сорвался переход тер Штегена»
2016.01.10 08:59
1
Голкипер киевского «Динамо» продолжит карьеру в Дании
2015.08.31 06:39
Главные новости
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
2
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
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Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
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Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
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Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
10
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