Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Оденсе
Состав
€ 9 млн
Оденсе - состав команды
Оденсе
Дания. Суперлига
Стадион:
Оденсе
Сайт:
http://www.ob.dk
Тренер:
Ове Педерсен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Михра Вильяр
Вра
30
€ 0.8 млн
1
Хансен Мартин
Вра
36
€ 0.025 млн
29
Гомес Джеймс
Защ
24
€ 1 млн
3
Серенсен Адам
Защ
25
€ 0.8 млн
14
Груббе Густав
Защ
23
€ 0.35 млн
4
Julian Pauli
Защ
-
22
Уедраого Исмаила
Пол
26
€ 1.2 млн
2
Теркильдсен Петер
Пол
28
€ 0.45 млн
10
Сухонен Ансси
Пол
25
€ 0.45 млн
7
Арп Фиете
Нап
26
€ 1.7 млн
9
Кескинен Топи
Нап
23
€ 1.4 млн
31
Грот Жей-Рой
Нап
28
€ 0.75 млн
11
Немец Йона
Нап
24
€ 0.55 млн
8
Фалк-Йенсен Расмус
Нап
34
€ 0.25 млн
14
Christian Gammelgaard
Нап
-
24
Mikkel Rakneberg
Нап
-
4
Bjørn Paulsen
Нап
-
20
Leeroy Owusu
Нап
-
17
Noah Ganaus
Нап
-
5
Ulrik Jenssen
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 3, нападающих: 11
Главные новости
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
2
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
11
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+