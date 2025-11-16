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Бразилия. Серия А
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Коритиба
Новости
€ 29 млн
Коритиба - новости команды
Коритиба
Бразилия. Серия А
Стадион:
Коуто Перейра
Тренер:
Маркиньос Сантос
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«Коритиба» – «Мирассол»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Ремо» – «Куритиба»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026/2027
31 августа
«Коритиба» – «Коринтианс»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
23 августа
«Сан-Паулу» – «Коритиба»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
Видео
Игрок «Коритибы» провалился под землю, празднуя гол, который потом отменили
10 августа
1
«Коритиба» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Коритиба» – «Крузейро»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Бразилии 2026
30 июля
«Брагантино» – «Коритиба»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
«Коритиба» – «Палмейрас»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
22 июля
«Фламенго» – «Коритиба»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.45
29 мая
«Коритиба» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 2.10
25 мая
«Коритиба» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
1 апреля
«Атлетико Паранаэнсе» – «Коритиба»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.82
21 марта
Экс-спартаковец вывел родной клуб в Серию А
2025.11.16 09:12
Моцарт вызвался возглавить «Спартак»
2025.02.06 14:41
6
Фото
Бывший игрок «Спартака» Моцарт возглавил клуб в Бразилии
2024.11.27 10:05
Бразильский опорник Андрей может оказаться в РПЛ
2024.01.26 19:42
5
Видео
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
2023.11.12 00:17
1
Хесе нашел новый клуб в Бразилии
2023.09.07 08:16
Sport.es: «Барселона» договорилась о приобретении 17-летнего бразильца Коуто
2020.01.25 11:49
2
«Коритиба» предлагает контракт Роналдиньо с зарплатой в 88 тысяч
2017.01.25 09:30
2
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии
2016.01.23 16:34
1
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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