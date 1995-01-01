Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Куяба
|2:1
|Коритиба
|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Коритиба
|2:2
|Коринтианс
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:0
|Фламенго
|35 тур
|3 ноября, четверг
|01:00
|Жувентуде
|0:1
|Коритиба
|34 тур
|28 октября, пятница
|01:00
|Форталеза
|3:1
|Коритиба
|33 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Коритиба
|1:1
|Интернасьонал
|29 тур
|21 октября, пятница
|02:00
|Сан-Паулу
|3:1
|Коритиба
|32 тур
|17 октября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Коритиба
|31 тур
|10 октября, понедельник
|00:00
|Коритиба
|2:1
|Брагантино
|30 тур
|7 октября, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Коритиба
|28 тур
|29 сентября, четверг
|01:00
|Коритиба
|1:0
|Сеара
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|01:00
|Ботафого
|2:0
|Коритиба
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|2:0
|Атлетико Гойяненсе
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|02:30
|Америка Минейро
|2:0
|Коритиба
|24 тур
|27 августа, суббота
|22:30
|Коритиба
|1:0
|Аваи
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|5:2
|Коритиба
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Минейро
|21 тур
|9 августа, вторник
|02:00
|Коритиба
|1:2
|Сантос
|20 тур
|30 июля, суббота
|22:30
|Гойас
|1:0
|Коритиба
|19 тур
|26 июля, вторник
|02:00
|Коритиба
|1:0
|Куяба
|18 тур
|21 июля, четверг
|03:30
|Коринтианс
|3:1
|Коритиба
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|01:00
|Фламенго
|2:0
|Коритиба
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|2:2
|Жувентуде
|15 тур
|4 июля, понедельник
|03:00
|Коритиба
|2:1
|Форталеза
|14 тур
|25 июня, суббота
|03:30
|Интернасьонал
|3:0
|Коритиба
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|12 тур
|16 июня, четверг
|01:00
|Брагантино
|4:2
|Коритиба
|11 тур
|13 июня, понедельник
|00:00
|Коритиба
|0:2
|Палмейрас
|10 тур
|10 июня, пятница
|02:00
|Коритиба
|1:1
|Сан-Паулу
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|01:00
|Сеара
|1:1
|Коритиба
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:0
|Ботафого
|7 тур
|21 мая, суббота
|22:30
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|Коритиба
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|23:30
|Коритиба
|1:0
|Америка Минейро
|5 тур
|10 мая, вторник
|02:00
|Аваи
|2:1
|Коритиба
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|3:2
|Флуминенсе
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Коритиба
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Сантос
|2:1
|Коритиба
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|3:0
|Гойас