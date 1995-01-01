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    Коритиба - результаты

    Город Коритиба
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Стадион Коуто Перейра
    Тренер Маркиньос Сантос
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Куяба 2:1 Коритиба
    37 тур
    		10 ноября, четверг 01:00 Коритиба 2:2 Коринтианс
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 22:00 Коритиба 1:0 Фламенго
    35 тур
    		3 ноября, четверг 01:00 Жувентуде 0:1 Коритиба
    34 тур
    		28 октября, пятница 01:00 Форталеза 3:1 Коритиба
    33 тур
    		24 октября, понедельник 00:00 Коритиба 1:1 Интернасьонал
    29 тур
    		21 октября, пятница 02:00 Сан-Паулу 3:1 Коритиба
    32 тур
    		17 октября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коритиба
    31 тур
    		10 октября, понедельник 00:00 Коритиба 2:1 Брагантино
    30 тур
    		7 октября, пятница 01:00 Палмейрас 4:0 Коритиба
    28 тур
    		29 сентября, четверг 01:00 Коритиба 1:0 Сеара
    27 тур
    		18 сентября, воскресенье 01:00 Ботафого 2:0 Коритиба
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:00 Коритиба 2:0 Атлетико Гойяненсе
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 02:30 Америка Минейро 2:0 Коритиба
    24 тур
    		27 августа, суббота 22:30 Коритиба 1:0 Аваи
    23 тур
    		21 августа, воскресенье 01:00 Флуминенсе 5:2 Коритиба
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Коритиба 0:1 Атлетико Минейро
    21 тур
    		9 августа, вторник 02:00 Коритиба 1:2 Сантос
    20 тур
    		30 июля, суббота 22:30 Гойас 1:0 Коритиба
    19 тур
    		26 июля, вторник 02:00 Коритиба 1:0 Куяба
    18 тур
    		21 июля, четверг 03:30 Коринтианс 3:1 Коритиба
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 01:00 Фламенго 2:0 Коритиба
    16 тур
    		10 июля, воскресенье 17:00 Коритиба 2:2 Жувентуде
    15 тур
    		4 июля, понедельник 03:00 Коритиба 2:1 Форталеза
    14 тур
    		25 июня, суббота 03:30 Интернасьонал 3:0 Коритиба
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 22:00 Коритиба 0:1 Атлетико Паранаэнсе
    12 тур
    		16 июня, четверг 01:00 Брагантино 4:2 Коритиба
    11 тур
    		13 июня, понедельник 00:00 Коритиба 0:2 Палмейрас
    10 тур
    		10 июня, пятница 02:00 Коритиба 1:1 Сан-Паулу
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 01:00 Сеара 1:1 Коритиба
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 22:00 Коритиба 1:0 Ботафого
    7 тур
    		21 мая, суббота 22:30 Атлетико Гойяненсе 2:0 Коритиба
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 23:30 Коритиба 1:0 Америка Минейро
    5 тур
    		10 мая, вторник 02:00 Аваи 2:1 Коритиба
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 22:00 Коритиба 3:2 Флуминенсе
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:2 Коритиба
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 17:00 Сантос 2:1 Коритиба
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 17:00 Коритиба 3:0 Гойас
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