Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Ремо» и «Куритибой» пройдет 1 сентября. Хозяева находятся в зоне вылета – 19-е место с 23 очками, а гости идут девятыми с 34 очками. При этом «Куритиба» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает «Ремо» в восьми из девяти последних матчей. Однако «Ремо» забивает в трeх последних играх, а «Куритиба» пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам надежду. Сможет ли «Ремо» использовать домашнее поле и прервать неудачную серию в личных встречах или «Куритиба» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Ремо» подходит к игре с пониманием, что ему отчаянно нужны очки для борьбы за выживание. Команда не выигрывает в шести последних матчах, но при этом забивает в трeх последних играх, что говорит о некотором прогрессе в атаке. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 0,8 гола за встречу, а пропускают 1,2 гола. Однако домашняя поддержка и мотивация могут сыграть решающую роль, особенно учитывая, что «Куритиба» пропускает в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Куритибой» у «Ремо» печальная статистика – всего одна победа в девяти матчах (шесть поражений и две ничьи). Тем не менее, в последней очной встрече на своeм поле «Ремо» сыграл вничью 0:0, что даeт надежду на положительный результат.

«Куритиба» находится в более комфортном турнирном положении и имеет солидный запас очков. Команда не проигрывает «Ремо» в восьми из девяти последних очных встреч и забивает в трeх последних матчах. В среднем за последние пять игр гости забивают один гол за встречу и пропускают 0,8 гола. Однако «Куритиба» пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам шанс на гол. Учитывая историческое преимущество, гости наверняка сделают ставку на контроль мяча и дисциплину в обороне, чтобы не упустить возможность продолжить свою успешную серию против «Ремо».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Куритиба». Гости имеют преимущество в очных встречах, лучшую турнирную позицию и стабильную игру, тогда как «Ремо» борется за выживание и редко побеждает «Куритибу». Однако «Ремо» способен забить благодаря проблемам гостей в обороне.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Куритиба» имеет подавляющее преимущество – шесть побед против одной у «Ремо» при двух ничьих. При этом «Куритиба» не проигрывает «Ремо» в восьми из девяти последних матчей. Текущая форма гостей стабильнее, хотя они пропускают в четырeх последних играх, что даeт хозяевам надежду. «Ремо» же не выигрывает в шести матчах, но забивает в трeх последних, что может помочь им навязать борьбу. Однако очная статистика склоняет чашу весов в пользу гостей.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 2 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч Бразилия. Серия А, 25 тур Ремо 2 : 3 Коритиба Бразилия. Серия А, 25 тур Ремо 2 : 3 Коритиба Бразилия. Серия А, 6 тур Коритиба 1 : 0 Ремо

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ремо». Хозяева имеют мотивацию в борьбе за выживание, играют дома и забивают в последних матчах, тогда как «Куритиба», несмотря на преимущество в очных встречах, пропускает в четырeх последних играх и может уступить в напряжeнной борьбе. Рекомендуемая ставка – победа «Ремо» с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Ремо» и «Куритибой» состоится 1 сентября и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.