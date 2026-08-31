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«Ремо» – «Куритиба»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026/2027

31 августа 2026 9:49
Ремо - Коритиба
01 сент. 2026, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Ремо»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Ремо» и «Куритибой» пройдет 1 сентября. Хозяева находятся в зоне вылета – 19-е место с 23 очками, а гости идут девятыми с 34 очками. При этом «Куритиба» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает «Ремо» в восьми из девяти последних матчей. Однако «Ремо» забивает в трeх последних играх, а «Куритиба» пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам надежду. Сможет ли «Ремо» использовать домашнее поле и прервать неудачную серию в личных встречах или «Куритиба» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Ремо» подходит к игре с пониманием, что ему отчаянно нужны очки для борьбы за выживание. Команда не выигрывает в шести последних матчах, но при этом забивает в трeх последних играх, что говорит о некотором прогрессе в атаке. В среднем за последние пять матчей хозяева забивают 0,8 гола за встречу, а пропускают 1,2 гола. Однако домашняя поддержка и мотивация могут сыграть решающую роль, особенно учитывая, что «Куритиба» пропускает в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Куритибой» у «Ремо» печальная статистика – всего одна победа в девяти матчах (шесть поражений и две ничьи). Тем не менее, в последней очной встрече на своeм поле «Ремо» сыграл вничью 0:0, что даeт надежду на положительный результат.

«Куритиба» находится в более комфортном турнирном положении и имеет солидный запас очков. Команда не проигрывает «Ремо» в восьми из девяти последних очных встреч и забивает в трeх последних матчах. В среднем за последние пять игр гости забивают один гол за встречу и пропускают 0,8 гола. Однако «Куритиба» пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам шанс на гол. Учитывая историческое преимущество, гости наверняка сделают ставку на контроль мяча и дисциплину в обороне, чтобы не упустить возможность продолжить свою успешную серию против «Ремо».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Куритиба». Гости имеют преимущество в очных встречах, лучшую турнирную позицию и стабильную игру, тогда как «Ремо» борется за выживание и редко побеждает «Куритибу». Однако «Ремо» способен забить благодаря проблемам гостей в обороне.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Куритиба» имеет подавляющее преимущество – шесть побед против одной у «Ремо» при двух ничьих. При этом «Куритиба» не проигрывает «Ремо» в восьми из девяти последних матчей. Текущая форма гостей стабильнее, хотя они пропускают в четырeх последних играх, что даeт хозяевам надежду. «Ремо» же не выигрывает в шести матчах, но забивает в трeх последних, что может помочь им навязать борьбу. Однако очная статистика склоняет чашу весов в пользу гостей.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ремо
6
Марлон Лопес
ЛЗ
79
Marcelinho
ЦЗ
13
Марллон
(К) ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
55
Зе Рикардо
ОП
14
Leonel Picco
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Коритиба
1
Pedro Luccas
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
44
João Pedro Chermont
ЦЗ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
55
Джейси Мараньяо
(К) ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
19
Себастьян Гомес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
50
Vitor Gonçalves Tissi
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ремо
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
5
Léo
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Патрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
26
David Braga
ЦП
9
Gabriel Poveda
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Коритиба
13
Кейллер
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
18
Paulo Roberto
ЦП
30
Khensane Mpusane Eustaquio Machel
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
36
Vini Paulista
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
33
David Alves França
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
37
Lucas Crepaldi
ЦФ
3-2-2-4
6
Лопес
13
Марллон
79
28
Велисон
55
Зе Рикардо
14
22
Пикачу
88
19
Талиари
21
18
4-3-3
1
44
23
Косер
55
Мараньяо
26
Мело
19
Гомес
88
Собрал
50
77
Лопес
7
Лавега
32
Роша
28
Велисон
15
Буэно
15
Буэно
28
Велисон
22
Пикачу
11
Манга
11
Манга
22
Пикачу
14
26
26
14
21
9
9
21
55
Мараньяо
4
Моледо
4
Моледо
55
Мараньяо
88
Собрал
6
Джонатан
6
Джонатан
88
Собрал
36
36
77
Лопес
28
28
77
Лопес
7
Лавега
18
18
7
Лавега
Остались в запасе
Ремо
Коритиба
8
Патрик
ЦП
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
2
Matheus Alexandre
ЦФ
5
Léo
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Лео Конде
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
33
David Alves França
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
30
Khensane Mpusane Eustaquio Machel
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
37
Lucas Crepaldi
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
8
Патрик
ЦП
94
Ygor Vinhas
ВР
97
Иван
ВР
2
Matheus Alexandre
ЦФ
5
Léo
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
10
Jaderson
ЦФ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
33
David Alves França
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
30
Khensane Mpusane Eustaquio Machel
ЦП
99
Rodrigo Rodrigues
ЦП
37
Lucas Crepaldi
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ремо
Точно не сыграют
Жоао Лукас
ПЗ
Эдсон Фернандо
ОП
Mayk Silva
ЦЗ
Коритиба
Точно не сыграют
Лукас Ронье
РФ
Брайан Окампо
ЛВ
Педро Ранхел
ВР
Тиаго Сантос
ОП
Тинга
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ремо». Хозяева имеют мотивацию в борьбе за выживание, играют дома и забивают в последних матчах, тогда как «Куритиба», несмотря на преимущество в очных встречах, пропускает в четырeх последних играх и может уступить в напряжeнной борьбе. Рекомендуемая ставка – победа «Ремо» с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Ремо» и «Куритибой» состоится 1 сентября и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Ремо» – «Куритиба»: смотреть онлайн.

2.05
Победа «Ремо»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Коритиба Ремо
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