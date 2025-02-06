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Моцарт вызвался возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Моцарт сказал, что готов тренировать красно-белых или другой клуб в РПЛ.

– По слова Шавло, после вашего ухода «в «Спартаке» не осталось мужика, который держал бы всех остальных».

– Ха-ха! Рад, что оставил о себе такие воспоминания. Я себя ассоциирую именно со «Спартаком». И еще с «Реджиной». В прошлом году меня звали на юбилей стадиона в Тушино. Но в самом разгаре был чемпионат Серии Б – я никак не мог вырваться. А так с удовольствием бы поучаствовал в спартаковском празднике.

Очень тепло отношусь к клубу. Возможно, однажды вернусь туда в качестве тренера. Последние годы готовлюсь к этому!

– Уже был интерес со стороны российских клубов?

– Пока нет. Но, может, в будущем на меня обратят внимание.

– Если бы не русский язык – поехали бы на стажировку в «Спартак» к Деяну Станковичу?

– Сейчас уже нет смысла, я 11 лет как тренирую в Бразилии. Я бы лучше приехал в «Спартак» – или, как вариант, в другой российский клуб – как главный тренер.

  • 45-летний Моцарт сейчас возглавляет «Коритибу», выступающую в Серии B.
  • Ранее он возглавлял «Мирасол» в той же лиге и вывел команду в Серию A по итогам сезона.
  • Коритиба – родной город для 45-летнего Моцарта.
  • Он начал тренерскую карьеру в 2013 году.
  • Моцарт выступал за «Спартак» в 2005–2009 годах, провел 106 матчей, забил 13 голов.

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Источник: Sport24

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06.02.2025 14:41
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Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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...короче
1738842625
...да, что там Моцарт, мы лично знакомы с тов. Шульбертом!)...
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Project Бабангида
1738842880
иди на клавесине потренируйся. мы югославский сценарий разыгрываем
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АлексМак
1738843422
дуримар
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WILDLING_HRUNDEL
1738850047
Чему вандал станок может научить !как лавки ломать ?
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alefreddy
1738852816
в перспективе когда нить может
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Интерес
1738856221
Все "композиторы" рвутся назад,в "Спартак", как утверждает Абаскаль.
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val69
1738865384
За Сашкой очередь занимай...
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