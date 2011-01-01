Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кечкемет - результаты

    Город Кечкемет
    Дивизион Венгрия-ОТП Банк Лига
    Сайт http://kecskemetite.hu/index.php
    Турниры:
    Лига Европы (2011/2012), ответный матч
    Квалификация,
    ответный матч    		 21 июля, четверг 19:00 Актобе 0:0 Кечкемет
    Лига Европы (2011/2012), первый матч
    Квалификация,
    первый матч    		 14 июля, четверг 22:15 Кечкемет 1:1 Актобе
    • Читайте нас: 
    11