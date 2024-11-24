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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Кечкемет
Дебрецен - Кечкемет: обзор матча 24 ноября 2024
Дебрецен
24.11.2024, воскресенье, 19:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
2 : 2
Завершен
Кечкемет
17'
Д. Барань
80'
С. Шуходовски
55'
D. Lukács
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Кечкемет
90'
+4
Желтая карточка
D. Lukács
90'
+3
Желтая карточка
М. Месхи
90'
+1
Желтая карточка
M. Berki
Замена
S. Kaye
️️️️
М. Дрешкович
84'
81'
Замена
M. Berki
️️️️
K. Nagy
ГОЛ! 2:1!
С. Шуходовски
Пас отдал
Я. Ференчи
80'
Замена
V. Botond
️️️️
А. Стойкович
73'
73'
Замена
М. Месхи
️️️️
B. Kovács
Замена
С. Шуходовски
️️️️
Ж. Шагоян
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
D. Lukács
Пас отдал
B. Kovács
51'
Желтая карточка
B. Kovács
ГОЛ! 1:0!
Д. Барань
Пас отдал
Я. Ференчи
17'
3'
Желтая карточка
C. Belényesi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
(К)
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Gergő Kocsis
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
(К)
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
22
Vajda Botond
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
Кечкемет
24
Milán Papp
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
99
András Gyori
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
3-3-1-3
16
Медьери
19
Ференчи
32
Пеллумби
14
Дрешкович
25
94
Лагатор
19
Домингес
7
Шагоян
21
77
Барань
2
Стойкович
4-3-3
46
15
6
20
4
55
11
44
Никичер
7
8
4
2
Стойкович
22
22
2
Стойкович
7
Шагоян
13
Шуходовски
13
Шуходовски
7
Шагоян
14
Дрешкович
18
18
14
Дрешкович
11
32
Месхи
32
Месхи
11
55
17
17
55
Остались в запасе
Дебрецен
Кечкемет
86
Donát Pálfi
ВР
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
24
Milán Papp
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
99
András Gyori
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
Остались в запасе
24
Milán Papp
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
99
András Gyori
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Дебрецен - Кечкемет
5
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
12
Офсайды
1
1
Количество передач
469
431
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
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