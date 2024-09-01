Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Уйпешт
Кечкемет - Уйпешт: обзор матча 01 сентября 2024
Кечкемет
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
1 : 3
Завершен
Уйпешт
34'
M. Mucsanyi
64'
F. Brodić
76'
M. Ljujic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Уйпешт
86'
Замена
A. Dénes
️️️️
F. Brodić
85'
Замена
А. Фиола
️️️️
K. Tamás
84'
Желтая карточка
J. Nunes
Замена
K. Nagy
️️️️
A. Szabó
81'
76'
ГОЛ! 0:3!
M. Ljujic
Пас отдал
F. Brodić
75'
Замена
В. Оново
️️️️
B. Geiger
Замена
М. Месхи
️️️️
D. Zsótér
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
F. Brodić
Пас отдал
К. Хорват
59'
Замена
К. Хорват
️️️️
M. Mucsanyi
Замена
Б. Катона
️️️️
D. Lukács
59'
46'
Замена
Т. Лакуа
️️️️
M. Tajti
34'
ГОЛ! 0:1!
M. Mucsanyi
Пас отдал
B. Geiger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Уйпешт
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
10
Fran Brodić
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
55
Krisztián Nagy
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
55
Балинт Катона
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
4-2-4
20
20
15
4
6
16
44
Никичер
9
27
8
7
3-2-2-4
3
30
33
Беше
22
44
26
18
47
1
88
10
27
32
Месхи
32
Месхи
27
4
55
55
4
8
55
Катона
55
Катона
8
22
5
Фиола
5
Фиола
22
26
29
Оново
29
Оново
26
18
6
Лакуа
6
Лакуа
18
47
11
Хорват
11
Хорват
47
10
77
77
10
Остались в запасе
Кечкемет
Уйпешт
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
19
Zoltán Derekas
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
19
Zoltán Derekas
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Кечкемет - Уйпешт
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
367
486
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Информация о матче
Посещаемость:
4743
Новости команд
Все
Кечкемет
Уйпешт
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+