Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
7
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
20
9
4
64
31
33
69
33
20
6
7
58
38
20
66
33
16
9
8
65
47
18
57
33
14
11
8
49
37
12
53
33
13
7
13
53
47
6
46
33
11
11
11
43
50
-7
44
33
9
14
10
38
44
-6
41
33
9
9
15
31
52
-21
36
33
9
7
17
52
59
-7
34
33
7
13
13
35
42
-7
34
33
8
7
18
33
52
-19
31
33
4
13
16
31
53
-22
25
Команда
3
4
7
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
3
1
34
18
16
39
16
10
5
1
34
11
23
35
16
10
4
2
39
23
16
34
17
8
3
6
25
20
5
27
16
8
2
6
33
23
10
26
17
7
5
5
18
18
0
26
17
7
5
5
21
22
-1
26
17
5
7
5
18
18
0
22
16
6
3
7
18
18
0
21
17
4
9
4
22
21
1
21
16
5
4
7
28
30
-2
19
17
3
8
6
18
22
-4
17
Команда
3
4
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
4
3
30
20
10
34
17
8
3
6
24
20
4
27
16
6
8
2
24
17
7
26
17
6
5
6
26
24
2
23
17
5
5
7
20
24
-4
20
16
5
5
6
16
23
-7
20
16
4
6
6
22
28
-6
18
17
4
3
10
24
29
-5
15
16
2
6
8
17
24
-7
12
17
2
4
11
15
34
-19
10
16
2
4
10
13
34
-21
10
16
1
5
10
13
31
-18
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире