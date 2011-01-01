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    Кечкемет - таблица

    Город Кечкемет
    Дивизион Венгрия-ОТП Банк Лига
    Сайт http://kecskemetite.hu/index.php
    Стадион Секто Стадион
    Тренер Иштван Сабо
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