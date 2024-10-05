Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Кечкемет
МТК - Кечкемет: обзор матча 05 октября 2024
МТК
05.10.2024, суббота, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
3 : 1
Завершен
Кечкемет
18'
М. Косновски
22'
R. Molnár
87'
И. Бериашвили
13'
D. Lukács
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Кечкемет
ГОЛ! 3:1!
И. Бериашвили
Пас отдал
Z. Stieber
87'
Замена
️️️️
N. Antonov
84'
Замена
Z. Stieber
️️️️
R. Molnár
79'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
M. Jurina
74'
68'
Желтая карточка
K. Nagy
67'
Замена
B. Bocskay
️️️️
L. Vágó
62'
Желтая карточка
L. Vágó
53'
Желтая карточка
D. Lukács
ГОЛ! 2:1!
R. Molnár
Пас отдал
I. Bognár
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Косновски
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
D. Lukács
Пас отдал
K. Nagy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
10
István Bognár
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
55
Балинт Катона
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
МТК
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
2-4-4
1
Демжен
4
Бериашвили
25
22
18
Косновски
10
6
Ката
9
3
88
11
4-3-1-2
20
15
6
20
4
55
44
Никичер
16
55
Катона
8
27
9
7
7
9
11
18
18
11
16
4
4
16
Остались в запасе
МТК
Кечкемет
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
28
Noel Kenesei
ЦФ
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
28
Noel Kenesei
ЦФ
Остались в запасе
46
Roland Kersák
ВР
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча МТК - Кечкемет
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
10
Офсайды
1
3
Количество передач
408
528
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Информация о матче
Посещаемость:
2732
Новости команд
Все
МТК
Кечкемет
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+