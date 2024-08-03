Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Кечкемет
Ференцварош - Кечкемет: обзор матча 03 августа 2024
Ференцварош
03.08.2024, суббота, 20:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кечкемет
22'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Кечкемет
Замена
М. Абу Фани
️️️️
К. Закариассен
86'
Замена
Э. Чивич
️️️️
О. Квабена
73'
67'
Замена
D. Zsótér
️️️️
B. Kovács
67'
Замена
М. Месхи
️️️️
L. Vágó
Замена
К. Боржес
️️️️
А. Траоре
63'
Замена
Э. Ботка
️️️️
И. Сиссе
62'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
Х. Майга
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
70
Isaac Pappoe
ЦП
20
Кади Боржес
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
3-1-2-1-3
90
Дибус
2
Рамирес
34
Густаво
26
Сиссе
80
Майга
25
Макрецкис
16
Закариассен
88
Ромменс
8
Пешич
18
Квабена
14
Траоре
4-4-2
46
15
6
20
4
44
Никичер
16
11
21
9
7
18
Квабена
77
Чивич
77
Чивич
18
Квабена
26
Сиссе
21
Ботка
21
Ботка
26
Сиссе
16
Закариассен
15
Абу Фани
15
Абу Фани
16
Закариассен
80
Майга
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
80
Майга
14
Траоре
20
Боржес
20
Боржес
14
Траоре
16
32
Месхи
32
Месхи
16
11
27
27
11
Остались в запасе
Ференцварош
Кечкемет
1
Адам Варга
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
70
Isaac Pappoe
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
20
Bence Varga
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
70
Isaac Pappoe
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
20
Bence Varga
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Ференцварош - Кечкемет
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
5
16
Офсайды
1
1
Количество передач
682
269
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Информация о матче
Посещаемость:
14095
Новости команд
Все
Ференцварош
Кечкемет
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+