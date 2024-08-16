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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Дьер
Кечкемет - Дьер: обзор матча 16 августа 2024
Кечкемет
16.08.2024, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
2 : 1
Завершен
Дьер
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Кечкемет - Дьер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Залаэгерсег
- : -
06.12.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
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