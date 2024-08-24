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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Кечкемет
Дьошдьер - Кечкемет: обзор матча 24 августа 2024
Дьошдьер
24.08.2024, суббота, 17:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кечкемет
73'
Э. Аколатсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Кечкемет
Желтая карточка
D. Gera
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
B. Kovács
Желтая карточка
M. Lund
90'
+2
85'
Замена
K. Kovacs
️️️️
D. Lukács
84'
Желтая карточка
Z. Derekas
75'
Замена
Z. Derekas
️️️️
K. Nagy
ГОЛ! 1:0!
Э. Аколатсе
73'
70'
Замена
B. Kovács
️️️️
L. Vágó
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
M.
68'
Замена
Р. Пожег Ванкас
️️️️
В. Климович
57'
Замена
M. Lund
️️️️
Б. Чорбаджийски
46'
Желтая карточка
В. Климович
24'
16'
Желтая карточка
A. Szabó
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
68
Зетены Варга
ПВ
11
Dániel Gera
(К)
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
75
Moha
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Кечкемет
1
Kristóf Pálfi
ВР
20
Bence Varga
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
19
Zoltán Derekas
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
4-1-5
30
Сентич
3
3
Чорбаджийски
16
6
Саничанин
68
Варга
17
Климович
75
77
Раконьяц
37
11
4-4-2
46
15
6
20
4
16
44
Никичер
21
55
7
8
17
Климович
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
17
Климович
3
Чорбаджийски
4
4
3
Чорбаджийски
75
34
34
75
55
19
19
55
16
11
11
16
8
14
14
8
Остались в запасе
Дьошдьер
Кечкемет
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
1
Kristóf Pálfi
ВР
20
Bence Varga
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
90
Márton Vattay
ЦП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
Остались в запасе
1
Kristóf Pálfi
ВР
20
Bence Varga
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
90
Márton Vattay
ЦП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Дьошдьер - Кечкемет
3
3
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
17
Офсайды
1
2
Количество передач
428
365
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
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«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
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2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
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