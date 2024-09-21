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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Кечкемет
Залаэгерсег - Кечкемет: обзор матча 21 сентября 2024
Залаэгерсег
21.09.2024, суббота, 15:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кечкемет
22'
M. Sajbán
34'
D. Lukács
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Кечкемет
34'
ГОЛ! 1:1!
D. Lukács
ГОЛ! 1:0!
M. Sajbán
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
55
Балинт Катона
АП
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
67
Bakti Balazs
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
3-4-3
1
41
Эвангелу
4
Варконьи
21
6
18
10
97
57
9
8
3-3-1-3
20
15
6
20
44
Никичер
16
21
55
Катона
9
8
4
Остались в запасе
Залаэгерсег
Кечкемет
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
67
Bakti Balazs
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
46
Roland Kersák
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
67
Bakti Balazs
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Остались в запасе
46
Roland Kersák
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
55
Krisztián Nagy
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Залаэгерсег - Кечкемет
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
8
Офсайды
0
1
Количество передач
328
614
Сейвы
5
8
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Информация о матче
Посещаемость:
2567
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Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
2022.02.13 21:17
5
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
2017.10.05 21:59
8
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
2022.02.13 21:17
5
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
2017.10.05 21:59
8
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