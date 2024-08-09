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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Дебрецен
Кечкемет - Дебрецен: обзор матча 09 августа 2024
Кечкемет
09.08.2024, пятница, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
1 : 1
Завершен
Дебрецен
45+2'
L. Vágó
19'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Дебрецен
90'
Замена
Ж. Шагоян
️️️️
Б. Домингес
Замена
D. Zsótér
️️️️
M. Májer
73'
Замена
K. Nagy
️️️️
B. Kovács
73'
63'
Замена
В. Брага
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
62'
Красная карточка
Я. Ференчи
56'
Желтая карточка
B. DzsudzsÃ¡k
Желтая карточка
L. Vágó
50'
46'
Замена
M. Szécsi
️️️️
V. Botond
45'
+2
Желтая карточка
С. Шуходовски
ГОЛ! 1:1!
L. Vágó
Пас отдал
A. Szabó
45'
+2
Желтая карточка
A. Szabó
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
11
Barnabás Kovács
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
(К)
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
1
Kristóf Pálfi
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
4-1-3-2
46
20
15
4
6
32
Месхи
11
16
44
Никичер
7
9
3-4-3
16
Медьери
32
Пеллумби
14
Дрешкович
19
Ференчи
94
Лагатор
13
Шуходовски
22
19
Домингес
77
Барань
2
Стойкович
10
11
55
55
11
9
27
27
9
10
16
Брага
16
Брага
10
19
Домингес
7
Шагоян
7
Шагоян
19
Домингес
22
77
77
22
Остались в запасе
Кечкемет
Дебрецен
20
Bence Varga
ВР
1
Kristóf Pálfi
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
76
Ivan Polozhyi
ЦП
24
Naoaki Senaga
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
20
Bence Varga
ВР
1
Kristóf Pálfi
ВР
74
Imre Polyák
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
19
Zoltán Derekas
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
76
Ivan Polozhyi
ЦП
24
Naoaki Senaga
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Кечкемет - Дебрецен
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
423
340
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Посещаемость:
3835
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