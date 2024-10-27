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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Кечкемет
Пакш - Кечкемет: обзор матча 27 октября 2024
Пакш
27.10.2024, воскресенье, 18:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кечкемет
45+4'
Б. Этвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Кечкемет
90'
+3
Желтая карточка
L. Vágó
76'
Замена
M. Berki
️️️️
K. Nagy
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Этвеш
45'
+4
44'
Желтая карточка
М. Месхи
34'
Желтая карточка
K. Nagy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
3-4-1-2
1
Ковачик
14
Осват
30
14
5
Вечеи
21
22
26
23
Этвеш
29
26
3-1-4-1-1
20
4
15
20
32
Месхи
55
44
Никичер
90
16
55
Катона
8
29
13
13
29
55
17
17
55
Остались в запасе
Пакш
Кечкемет
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Остались в запасе
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Пакш - Кечкемет
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
18
Офсайды
1
2
Количество передач
444
452
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
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