Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Ференцварош
Кечкемет - Ференцварош: обзор матча 10 ноября 2024
Кечкемет
10.11.2024, воскресенье, 20:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ференцварош
85'
Т. Кеинде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Ференцварош
Замена
M. Májer
️️️️
K. Nagy
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кеинде
Пас отдал
М. Салданья
Замена
Б. Катона
️️️️
B. Kovács
82'
80'
Замена
N. Kaján
️️️️
К. Рамирес
80'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ч. Макрецкис
68'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
К. Закариассен
68'
Замена
Х. Майга
️️️️
М. Абу Фани
68'
Замена
М. Салданья
️️️️
Б. Варга
63'
Вторая желтая
К. Боржес
Желтая карточка
B. Bocskay
62'
Замена
B. Bocskay
️️️️
L. Vágó
46'
36'
Желтая карточка
К. Боржес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Кади Боржес
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Кечкемет
72
Máté Kotula
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
99
András Gyori
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
3-5-2
46
20
6
15
55
16
44
Никичер
11
21
7
8
4-3-2-1
90
Дибус
21
Ботка
2
Рамирес
3
Гартенманн
77
Чивич
25
Макрецкис
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
20
Боржес
19
Варга
11
55
Катона
55
Катона
11
55
9
9
55
16
4
4
16
2
Рамирес
54
54
2
Рамирес
15
Абу Фани
80
Майга
80
Майга
15
Абу Фани
16
Закариассен
24
Кеинде
24
Кеинде
16
Закариассен
25
Макрецкис
14
Траоре
14
Траоре
25
Макрецкис
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
Остались в запасе
Кечкемет
Ференцварош
72
Máté Kotula
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
99
András Gyori
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
72
Máté Kotula
ЦЗ
24
Milán Papp
ЦЗ
74
Imre Polyák
ЦЗ
99
András Gyori
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
27
Donát Zsótér
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Кечкемет - Ференцварош
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
6
Офсайды
0
1
Количество передач
267
648
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Новости команд
Все
Кечкемет
Ференцварош
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+