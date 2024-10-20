Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Академия Пушкаша
Кечкемет - Академия Пушкаша: обзор матча 20 октября 2024
Кечкемет
20.10.2024, воскресенье, 14:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
0 : 3
Завершен
Академия Пушкаша
31'
Л. Колли
36'
Ж. Надь (П)
75'
У. Ниссила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Академия Пушкаша
Замена
M. Berki
️️️️
Б. Катона
83'
81'
Замена
K. Mondovics
️️️️
R. Szolnoki
Замена
Т. Монтиэль
️️️️
L. Vágó
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
У. Ниссила
Пас отдал
М. Сойсало
63'
Замена
J. Plsek
️️️️
J. Levi
63'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Л. Колли
Желтая карточка
A. Szabó
58'
50'
Желтая карточка
Л. Колли
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Надь
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Колли
Пас отдал
A. Favorov
18'
Желтая карточка
R. Szolnoki
Желтая карточка
D. Zsótér
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
55
Krisztián Nagy
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Dániel Lukács
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Кечкемет
46
Roland Kersák
ВР
24
Milán Papp
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
17
Marcell Berki
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Академия Пушкаша
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
4-3-1-2
20
4
6
20
15
55
16
44
Никичер
55
Катона
27
8
3-2-2-3
91
18
Надь
22
94
Стронати
23
Масейрас
19
20
Сойсало
16
Ниссила
9
Колли
14
10
16
8
Монтиэль
8
Монтиэль
16
55
Катона
17
17
55
Катона
22
77
77
22
9
Колли
6
Дуарте
6
Дуарте
9
Колли
10
23
23
10
Остались в запасе
Кечкемет
Академия Пушкаша
46
Roland Kersák
ВР
24
Milán Papp
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
46
Roland Kersák
ВР
24
Milán Papp
ЦЗ
72
Máté Kotula
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
21
Mykhaylo Ryashko
ЦП
90
Márton Vattay
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
4
Bertalan Bocskay
ЦФ
Остались в запасе
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Кечкемет - Академия Пушкаша
2
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
404
482
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Посещаемость:
2359
Новости команд
Все
Кечкемет
Академия Пушкаша
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+