Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
2
9
12
4
3
0
1
9
4
5
9
4
3
0
1
6
2
4
9
4
3
0
1
7
4
3
9
4
2
2
0
11
2
9
8
4
2
1
1
3
2
1
7
4
2
0
2
5
10
-5
6
4
1
2
1
4
6
-2
5
4
1
1
2
6
7
-1
4
4
0
2
2
3
5
-2
2
4
0
2
2
3
7
-4
2
4
0
2
2
2
6
-4
2
4
0
1
3
2
7
-5
1
4
0
1
3
0
8
-8
1
Команда
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
2
2
0
0
9
0
9
6
2
2
0
0
6
0
6
6
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
0
1
5
4
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
Команда
2
4
5
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
3
1
0
2
3
9
-6
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
2
0
1
1
0
4
-4
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире