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    Ираклис - результаты

    Город Салоники
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт http://www.fciraklis.gr/
    Тренер Саввас Пантелидис
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2016/2017)
    30 тур
    		30 апреля, воскресенье 19:00 Астерас 2:2 Ираклис
    29 тур
    		23 апреля, воскресенье 19:00 Ираклис 2:1 Панетоликос
    28 тур
    		9 апреля, воскресенье 19:00 ПАС 1:2 Ираклис
    27 тур
    		5 апреля, среда 17:15 Ираклис 1:0 Левадиакос
    26 тур
    		2 апреля, воскресенье 17:15 Керкира 0:3 Ираклис
    25 тур
    		20 марта, понедельник 20:30 Платаниас 1:0 Ираклис
    24 тур
    		11 марта, суббота 20:30 Ираклис 1:1 Панатинаикос
    23 тур
    		5 марта, воскресенье 16:00 Атромитос 1:0 Ираклис
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:15 Ираклис 1:1 ПАОК
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:00 Паниониос 1:0 Ираклис
    20 тур
    		13 февраля, понедельник 20:30 Ираклис 2:2 АЕК
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 Ираклис
    11 тур
    		1 февраля, среда 18:15 Ираклис 0:0 Керкира
    18 тур
    		28 января, суббота 16:00 Ираклис 1:1 Ларисса
    17 тур
    		21 января, суббота 16:00 Ираклис 1:1 Верия
    16 тур
    		18 января, среда 18:15 Ксанти 3:1 Ираклис
    2 тур
    		8 января, воскресенье 18:15 Верия Ираклис
    Перенесен на неопределенный срок
    1 тур
    		3 января, вторник 18:15 Ираклис 0:1 Ксанти
    15 тур
    		18 декабря, воскресенье 18:15 Ираклис 1:1 Астерас
    14 тур
    		11 декабря, воскресенье 16:00 Панетоликос 2:0 Ираклис
    13 тур
    		5 декабря, понедельник 20:30 Ираклис 2:1 ПАС
    12 тур
    		27 ноября, воскресенье 18:15 Левадиакос 3:0 Ираклис
    10 тур
    		7 ноября, понедельник 20:30 Ираклис 1:1 Платаниас
    9 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Панатинаикос 2:0 Ираклис
    8 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Ираклис 1:2 Атромитос
    7 тур
    		16 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 Ираклис
    6 тур
    		1 октября, суббота 20:30 Ираклис 1:2 Паниониос
    5 тур
    		26 сентября, понедельник 19:30 АЕК 0:0 Ираклис
    4 тур
    		18 сентября, воскресенье 20:30 Ираклис 1:2 Олимпиакос
    3 тур
    		12 сентября, понедельник 16:30 Ларисса 2:2 Ираклис
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