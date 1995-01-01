Турниры:
Греция. Суперлига (2016/2017)
|30 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Астерас
|2:2
|Ираклис
|29 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Ираклис
|2:1
|Панетоликос
|28 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|ПАС
|1:2
|Ираклис
|27 тур
|5 апреля, среда
|17:15
|Ираклис
|1:0
|Левадиакос
|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|17:15
|Керкира
|0:3
|Ираклис
|25 тур
|20 марта, понедельник
|20:30
|Платаниас
|1:0
|Ираклис
|24 тур
|11 марта, суббота
|20:30
|Ираклис
|1:1
|Панатинаикос
|23 тур
|5 марта, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|1:0
|Ираклис
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:15
|Ираклис
|1:1
|ПАОК
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:00
|Паниониос
|1:0
|Ираклис
|20 тур
|13 февраля, понедельник
|20:30
|Ираклис
|2:2
|АЕК
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|Ираклис
|11 тур
|1 февраля, среда
|18:15
|Ираклис
|0:0
|Керкира
|18 тур
|28 января, суббота
|16:00
|Ираклис
|1:1
|Ларисса
|17 тур
|21 января, суббота
|16:00
|Ираклис
|1:1
|Верия
|16 тур
|18 января, среда
|18:15
|Ксанти
|3:1
|Ираклис
|2 тур
|8 января, воскресенье
|18:15
|Верия
|Ираклис
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Перенесен на неопределенный срок
|1 тур
|3 января, вторник
|18:15
|Ираклис
|0:1
|Ксанти
|15 тур
|18 декабря, воскресенье
|18:15
|Ираклис
|1:1
|Астерас
|14 тур
|11 декабря, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|2:0
|Ираклис
|13 тур
|5 декабря, понедельник
|20:30
|Ираклис
|2:1
|ПАС
|12 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:15
|Левадиакос
|3:0
|Ираклис
|10 тур
|7 ноября, понедельник
|20:30
|Ираклис
|1:1
|Платаниас
|9 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Панатинаикос
|2:0
|Ираклис
|8 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Ираклис
|1:2
|Атромитос
|7 тур
|16 октября, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|1:0
|Ираклис
|6 тур
|1 октября, суббота
|20:30
|Ираклис
|1:2
|Паниониос
|5 тур
|26 сентября, понедельник
|19:30
|АЕК
|0:0
|Ираклис
|4 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:30
|Ираклис
|1:2
|Олимпиакос
|3 тур
|12 сентября, понедельник
|16:30
|Ларисса
|2:2
|Ираклис