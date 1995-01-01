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    Ираклис - состав

    Город Салоники
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт http://www.fciraklis.gr/
    Тренер Саввас Пантелидис
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    30 Перниш Душан Словакия Вра 38 - - - - - -
    1 Хуандерсон Бразилия Вра 39 - - - - - -
    40 Янникоглу Серафим Греция Вра 29 - - - - - -
    71 Илиадис Михалис Греция Вра 26 - - - - - -
    Хосеми Испания Защ 43 - - - - - -
    2 Пацацоглу Христос Греция Защ 43 - - - - - € 3.9 млн.
    32 Карагунис Василиос Греция Защ 29 - - - - - -
    44 Аврамидис Панайотис Греция Защ 26 - - - - - -
    33 Зиабарис Николаос Греция Защ 32 - - - - - -
    4 Карасалидис Аристотелис Греция Защ 31 - - - - - -
    22 Бартолини Себастьян Аргентина Защ 41 - - - - - -
    2 Букувалас Михалис Греция Защ 35 - - - - - -
    15 Лазэр Костин Румыния Пол 41 - - - - - -
    23 Мара Богдан Румыния Пол 45 - - - - - -
    27 Монтейро Португалия Пол 34 - - - - - -
    5 Стаму Димитриос Греция Пол 31 - - - - - -
    8 Инцоглу Лефтерис Греция Пол 36 - - - - - -
    77 Цотрас Яннис Греция Пол 26 - - - - - -
    11 Пуртулидис Николаос Греция Пол 39 - - - - - -
    20 Забазис Манолис Греция Пол 25 - - - - - -
    85 Леозиньо Силва Бразилия Пол 37 - - - - - -
    10 Романо Диего Аргентина Пол 42 - - - - - -
    14 Пасас Яннис Греция Пол 32 - - - - - -
    18 Калфунцос Илиас Греция Пол 24 - - - - - -
    19 Кириакидис Павлос Греция Пол 31 - - - - - -
    6 Кассос Пасхалис Греция Пол 31 - - - - - -
    90 Амарантидис Василиос Греция Пол 25 - - - - - -
    40 Эпалле Джоел Камерун Греция Нап 45 - - - - - -
    99 Булут Керем Австралия Нап 31 - - - - - -
    25 Лукинас Яннис Греция Нап 31 - - - - - -
    9 Перроне Эмануэль Аргентина Нап 39 - - - - - -
    Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 15, нападающих: 4
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