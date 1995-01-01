Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|30
|Перниш Душан
|Вра
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Хуандерсон
|Вра
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|Янникоглу Серафим
|Вра
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|71
|Илиадис Михалис
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Хосеми
|Защ
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Пацацоглу Христос
|Защ
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 3.9 млн.
|32
|Карагунис Василиос
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|44
|Аврамидис Панайотис
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Зиабарис Николаос
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Карасалидис Аристотелис
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Бартолини Себастьян
|Защ
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Букувалас Михалис
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Лазэр Костин
|Пол
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Мара Богдан
|Пол
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Монтейро
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Стаму Димитриос
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Инцоглу Лефтерис
|Пол
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Цотрас Яннис
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Пуртулидис Николаос
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Забазис Манолис
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|85
|Леозиньо Силва
|Пол
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Романо Диего
|Пол
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Пасас Яннис
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Калфунцос Илиас
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Кириакидис Павлос
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Кассос Пасхалис
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|90
|Амарантидис Василиос
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|Эпалле Джоел
|Нап
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|99
|Булут Керем
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Лукинас Яннис
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Перроне Эмануэль
|Нап
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 15, нападающих: 4