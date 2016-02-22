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22.02.2016 13:00Быть обычным посредственным футболистом скучно. «Бомбардир» представляет подборку интересных фактов о человеке уникальной судьбы – Карлосе Кайзере – который за свою долгую карьеру форварда провел считанное количество минут на поле и не забил ни одного гола.5
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19.09.2015 11:00На французском небосклоне зажигается еще одна яркая звезда, которой прочат славу самого Сильвена Вильторда. «Бомбардир» не оставил в стороне игру Фамара Дьеду и подробно рассказывает о голевых подвигах форварда «Клермона».2