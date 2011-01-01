Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
25
4
5
75
35
40
79
33
21
8
4
56
27
29
71
34
19
9
6
44
33
11
66
34
16
11
7
54
36
18
59
34
14
10
10
52
36
16
52
34
13
12
9
69
49
20
51
34
14
8
12
50
40
10
50
34
11
13
10
42
41
1
46
34
12
9
13
53
52
1
45
34
13
6
15
42
42
0
45
34
13
5
16
47
55
-8
44
33
12
4
17
40
55
-15
40
34
9
10
15
39
48
-9
37
34
9
9
16
31
50
-19
36
34
7
13
14
25
41
-16
34
34
6
13
15
34
48
-14
31
34
8
6
20
39
64
-25
30
34
5
6
23
31
71
-40
21
Команда
2
11
12
13
14
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
32
10
22
45
17
14
1
2
38
14
24
43
17
12
4
1
29
16
13
40
17
11
3
3
33
17
16
36
17
9
6
2
40
18
22
33
17
9
6
2
36
20
16
33
17
8
5
4
23
14
9
29
17
8
4
5
27
18
9
28
16
8
3
5
25
20
5
27
17
7
6
4
18
16
2
27
17
7
5
5
27
19
8
26
17
7
4
6
28
21
7
25
17
7
4
6
23
23
0
25
17
4
9
4
21
20
1
21
17
6
2
9
16
22
-6
20
17
6
2
9
26
33
-7
20
17
3
8
6
12
16
-4
17
17
4
3
10
19
33
-14
15
Команда
1
10
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
3
3
37
21
16
36
17
7
6
4
24
15
9
27
16
7
5
4
24
17
7
26
17
7
5
5
15
17
-2
26
17
5
8
4
21
19
2
23
17
6
4
7
23
22
1
22
17
4
7
6
24
25
-1
19
17
6
1
10
24
32
-8
19
17
4
6
7
29
31
-2
18
17
4
5
8
13
25
-12
17
17
5
1
11
19
28
-9
16
17
3
7
7
15
28
-13
16
17
4
1
12
15
35
-20
13
17
3
3
11
17
32
-15
12
17
2
5
10
12
29
-17
11
17
2
4
11
13
28
-15
10
17
2
4
11
13
31
-18
10
17
1
3
13
12
38
-26
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире