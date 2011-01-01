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Эскишехирспор
Результаты
Эскишехирспор - результаты матчей
Эскишехир
Стадион:
Эскишехир
Сайт:
http://www.eskisehirspor.org
Тренер:
Самет Айбаба
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Результаты
Расписание
Таблица
Турция. Суперлига. 2015/2016
Турция. Супер-Лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Турция. Супер-Лига. 2013/2014
Турция. Супер-Лига. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Турция. Плей-офф. 2011/2012
Турция. Супер-Лига. 2011/2012
Турция. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Турции. 2009/2010
19.05 | 20:00
Генчлербирлиги
3 : 1
Эскишехирспор
14.05 | 19:00
Эскишехирспор
1 : 2
Истанбул Башакшехир
07.05 | 16:00
Газиантепспор
1 : 1
Эскишехирспор
30.04 | 16:00
Эскишехирспор
1 : 0
Трабзонспор
24.04 | 13:30
Мерсин Идманюрду
1 : 2
Эскишехирспор
16.04 | 13:00
Эскишехирспор
1 : 2
Коньяспор
09.04 | 13:00
Османлыспор
0 : 0
Эскишехирспор
02.04 | 19:00
Эскишехирспор
4 : 3
Галатасарай
18.03 | 20:00
Кайсериспор
0 : 0
Эскишехирспор
13.03 | 14:30
Эскишехирспор
3 : 3
Акхисар Беледиеспор
07.03 | 21:00
Бешикташ
3 : 1
Эскишехирспор
27.02 | 17:00
Эскишехирспор
0 : 1
Бурсаспор
20.02 | 14:30
Касымпаша
2 : 1
Эскишехирспор
14.02 | 17:00
Эскишехирспор
3 : 2
Антальяспор
07.02 | 14:30
Ризеспор
1 : 1
Эскишехирспор
24.01 | 14:00
Сивасспор
1 : 2
Эскишехирспор
18.01 | 20:00
Эскишехирспор
0 : 3
Фенербахче
28.12 | 20:00
Эскишехирспор
2 : 0
Генчлербирлиги
20.12 | 20:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Эскишехирспор
12.12 | 17:00
Эскишехирспор
1 : 2
Газиантепспор
07.12 | 21:00
Трабзонспор
3 : 1
Эскишехирспор
28.11 | 20:00
Эскишехирспор
3 : 2
Мерсин Идманюрду
22.11 | 15:00
Коньяспор
3 : 2
Эскишехирспор
06.11 | 19:00
Эскишехирспор
0 : 2
Османлыспор
29.10 | 21:45
Галатасарай
4 : 0
Эскишехирспор
23.10 | 20:00
Эскишехирспор
1 : 3
Кайсериспор
18.10 | 19:00
Акхисар Беледиеспор
1 : 0
Эскишехирспор
04.10 | 17:00
Эскишехирспор
1 : 2
Бешикташ
28.09 | 20:00
Бурсаспор
2 : 0
Эскишехирспор
19.09 | 20:00
Эскишехирспор
0 : 3
Касымпаша
12.09 | 20:15
Антальяспор
2 : 0
Эскишехирспор
30.08 | 19:30
Эскишехирспор
1 : 1
Ризеспор
23.08 | 19:30
Эскишехирспор
4 : 2
Сивасспор
14.08 | 22:00
Фенербахче
2 : 0
Эскишехирспор
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