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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эскишехирспор - Галатасарай
Эскишехирспор - Галатасарай: обзор матча 02 апреля 2016
Эскишехирспор
02.04.2016, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
4 : 3
Завершен
Галатасарай
10'
Б. Киса
49'
Я. Озтекин
90'
С. Кайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эскишехирспор - Галатасарай
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Кайя
84'
Желтая карточка
С. Кайя
79'
Желтая карточка
Т. Камдал
75'
Желтая карточка
Л. Подольски
49'
ГОЛ! 0:2!
Я. Озтекин
46'
Замена
Т. Камдал
️️️️
У. Булут
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Киса
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эскишехирспор - Галатасарай
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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Эскишехирспор
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