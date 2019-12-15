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02.02.2017 10:00Адемола Лукман рванул из «Чарльтона» в «Эвертон» и в дебютной игре помог «ирискам» разбомбить «Ман Сити». «Бомбардир» рассказывает про форварда, любое движение которого не обходится без пары финтов.6
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08.01.2017 16:00В первых числах января состоялись пять сделок, прошедших мимо взоров болельщиков. Но в дальнейшем эти переходы окажутся куда важнее многомилионных трансферов звезд. «Бомбардир» рассказывает об этих удивительных трансферах.3
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26.04.2016 14:20Болельщики «Бирмингема» таскают по городу гроб в бордово-голубых цветах и троллят ненавистных соседей из «Астон Виллы», которая вылетела в Чемпионшип. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда фанаты отправляли кого-то в «последний путь».4
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14.03.2016 23:27«Ростову» грозит банкротство. Карасев назначен судьей матча «Барселона» – «Арсенал». Дайджест событий дня«Терек» выиграл у «Динамо». Бекхэм рассердился на фанатов «Арсенала». «Брондбю» захотел пригласить Терри на пост главного тренера. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.